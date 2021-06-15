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【福布斯】京基金融披露入股福布斯聯盟更多詳情　與「股神」任德章、快的創辦人李祖閩合作

股市 14:20 2021/06/15

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【福布斯】京基金融披露入股福布斯聯盟更多詳情　與「股神」任德章、快的創辦人李祖閩合作

京基金融國際  （01468） 本月初公布，將發行3500萬美元（約2.7億港元）代價股份，從賣方Great Return Group收購福布斯環球聯盟（香港）母企70%股份。京基金融國際最新公布更多福布斯環球聯盟（香港）賣方資料，賣方由快的（後與滴滴合併）聯合創辦人李祖閩、茂宸集團 （00237） 前執董鄭達祖合資，李祖閩持股33.3%、鄭達祖持股66.7%。

另外，京基金融國際表示，完成交易後仍持有福布斯環球聯盟（香港）30%股權的FVI，由任德章為主要股東實益擁有及控制。任德章具「香港股神」外號，早年成立本匯鯨媒體，於2014年宣布從福布斯家族分批收購95%股權。

美資財團早前傳擬洽購福布斯，可見【下一頁】

京基金融國際早前公布，擬發將通過向賣方配發最多約11.3億股股份支付代價，發行價為每股0.24元，較較前一日收市價折讓達66.67%，收購福布斯環球聯盟（香港）母企主要股權。

完成交易後，賣方將持有京基金融國際已擴大後股本的14.4%。

李祖閩於香港出生和長大，曾在四大會計師樓工作，2013年創辦「大黃蜂打車」，同年與「快的打車」合併，2015年快的、滴滴合併後，他於2016年成立互聯網車險科技公司「四葉草」。

京基金融交易詳情，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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