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【新股IPO】零氪科技申請美國納斯達克上市 阿里健康有份投資

股樓投資 17:44 2021/06/15

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內地醫療數據商零氪科技(LinkDoc)於美國遞交上市申請，計劃於納斯達克上市，股票代碼為「LDOC」。較早時有外媒報道，公司擬集約5億美元（約39億港元），並跟美國銀行、中金及摩根士丹利展開合作。

零氪科技獲阿里健康（00241） 戰略投資，雙方將共建以患者為中心，以技術創新為驅動的中國腫瘤患者全疾病周期服務平台。而其他投資者則包括寬帶資本及匯橋資本等。

是次集資所得的，零氪科技將用於加強研發能力，並用於投資和收購，至於今年首季營收大約2.23億元人民幣，按年增長41%，淨虧損則約1.38億元人民幣，按年擴大116%。

零氪科技成立於2014年，為一間腫瘤大數據解決方案提供商，根據報告所示，公司已成功建構中國最大的數據驅動的精准醫療數碼基礎設施，包括針對危重疾病患者的數字護理平台LinkCare、基于人工智能的縱向醫療數據管理系統LinkData和數據驅動的精准生命科學解決方案平台LinkSolutions。

【大行點睇】碧桂園服務今年營運表現超預期 續為大和首選 目標價升至92元[下一頁]  

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責任編輯 : 陳子謙

 

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