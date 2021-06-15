【消委會】止汗劑效能參差　2款產品只獲1至2分

踏入夏天，止汗劑亦成為不少人的必需品，消委會聯同國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing測試7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑和2款普通噴霧裝體香劑。測試發現各樣本的PIR比值範圍由0.2至2.1、另有2款產品沒有列明成分。

消委會於市面上購買售價約由20.9元至最貴99.9元不等的止汗劑樣本產品。測試項目包括止汗和除味效能、紡織物殘留、用家意見、產品包裝環保表現，以及標籤資料。當中止汗和除味效能、紡織物殘留的測試，每款樣本均由20位女士在實驗室內進行實試，而用家意見則每款樣本均由30位女士在家中連續使用5天，按產品的使用方便程度、用後效能觀感等，以 問卷形式給予評分，綜合各人意見後所得的結果。

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在7款滾珠裝止汗劑產品中，「Nivea」Dry Comfort及「Nivea」Black & White Invisible同獲4點評分，；而「多芬」Original及「艾詩」的止汗表現相對較弱，減汗量相對較少，分別獲1點及1.5點評分。2款壓縮噴霧裝止汗產品中，以「多芬」Original的表現較佳，獲5點評 分，是測試中減汗量最多的樣本，而「Nivea」Black & White Invisible則只有1.5點評分。2款體香劑產品，由於配方不含鋁化合物，也沒有止汗的聲稱，所以止汗效能相對較弱 ，「施巴」和「碧柔」分別只有1點及2點評分。

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消委會表示，檢視11款止汗及香體產品樣本，發現「多芬」及「艾詩」止汗劑和「碧柔」體香劑沒有在包裝上列明成分。雖然2款「多芬」樣本的成分資料有清晰列載於在其產品網頁上，但未能方便消費者即時從包裝上獲悉相關資料。大部分止汗劑標示的止汗成分為氯化羥鋁，但全部樣本均沒有標示成分含量，「艾詩」滾珠裝未有在包裝或產品網頁提供成鈕分資料。

此外，止汗劑所含的鋁化合物，需有足夠時間讓其與汗液在汗腺頂部形成凝膠。消委會指出，止汗劑應在晚上睡覺前使用，因此時汗腺不活躍，抹乾皮膚，在皮膚上薄搽或噴一次便可，不但可減少因活動被衣服擦掉的機會，亦讓止汗劑有足夠時間發揮作用阻塞汗腺。次天日間毋需補用，至晚上才再施用，連續數天，其後的止汗效果會較佳。

當停用止汗劑後，洗澡可逐漸洗去在汗腺頂部阻塞汗腺的化合物。體香劑則適合在外出前、運動及洗澡後，皮膚乾爽時用，感覺會較清新和效果較佳。用止汗劑和體香劑，應避免在受損、剛脫毛或剃毛後使用，此時的皮膚狀況特別易受刺激。

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責任編輯：黎淑雯