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【美俄峰會】拜登：普京是值得尊敬的對手 聰明且強硬

環球社會熱點 14:45 2021/06/15

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美國總統拜登及俄羅斯總統普京將於周三（16日）舉行峰會，外界關注兩人動態。拜登表示，普京是值得尊敬的對手。美國國內不少人士呼籲，拜登應用更強硬態度對待普京，拜登回應指會面獲得外國政界支持。有美國傳媒分析指，拜登希望透過此舉降低民眾對美俄峰會期望。

拜登：俄羅斯若做「有害行動」 將有嚴重後果 【下一頁】

拜登（Joe Biden）出席北約峰會後，回應記者提問時表示，曾與普京（Vladimir Putin）會面，認為他聰明及強硬，和當初判斷一樣，普京是一位值得尊敬的對手。其後拜登被問及，是否與之前一樣認為普京是殺人犯（killer）。拜登笑笑後表示，相信過去他是，但認為這問題對美俄峰會並不重要。

美國國內不少人士，包括民主黨國會議員批評拜登不應與普京會面，應該採用更強硬態度對待俄羅斯。有人批評拜登與普京會晤，無視俄國的干預選舉﹑侵犯人權及網絡攻擊等行為。

拜登在記者會上回應指摘，稱在歐洲外訪過程中，並未聽到外國領袖批評美俄峰會。拜登表示，約有10至12個北約成員國元首感謝自己與普京會面，一致認為拜登做法完全合適。拜登亦強調，與普京會晤只求共識及提出要求，不等同信任對方。

普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點 【下一頁】

美國政治新聞網站Politico分析，拜登此舉是希望降低外界對美俄峰會期望。雖然外界亦預料是次會面不太可能達成任何協議，但美國白宮表示，拜登希望當面向普京對談，就網絡攻擊及人權問題向對方施壓，並尋求在其他議題，如核武管制及氣候變化等嘗試達成共識。

責任編輯：李俊儀

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