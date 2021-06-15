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【銀行股】畢馬威：低息環境續威脅銀行盈利　料理財通慢熱、南向較熾熱

宏觀解讀 13:37 2021/06/15

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馬紹輝（左）指，低息環境對依賴淨利息收入的香港銀行造成衝擊

美國通脹升溫，但更多人預期只是短暫上升壓力，低息環境仍將維持一段時間。畢馬威中國香港金融服務合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey) 指，低息環境續損害香港銀行盈利能力，尤其是港銀較依賴淨利息收入，但更多銀行已轉往開拓更多非利息收入，並積極吸納更多財富管理人才。

銀行應如何判斷加密貨幣風險？詳情請見【下一頁】

畢馬威報告顯示，香港銀行業在2020年的總資產按年增長8.8%至22.9萬億元，貸款與墊款增長3.4%。但盈利能力就有所下降，所有持牌銀行在計提減值損失準備前的經營利潤按年少19.3%至2320億元。

疫情低息環境續打擊港銀

馬紹輝預計，持續的低息環境，加上疫情導致的經濟不確定性，將繼續對港銀的盈利能力產生影響。考慮到相關因素，港銀去年的總經營支出按年的確僅錄得0.5%的增幅。其中，員工成本更錄得跌幅，按年減少2.6%。

但展望今年港銀成本走勢，馬紹輝預期增幅或會有輕微上升，主因不同銀行都積極增聘更多財富管理人員，而且要增加數碼化投入。

跨境理財通方面，盛傳將於7月初啟動。畢馬威中國中資金融機構主管合夥人方海雲指，理財通對港銀而言長遠的確是重大利好，但估計初期會比較慢熱。

他又預期，南向理財通反應會更佳，主因潛在客戶及中產家庭基礎龐大，而且內地居民目前缺乏海外配置渠道，相信南向需求會更加大。

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跨境理財通 疫情 財富及資產管理 通脹 畢馬威 經濟 金融 銀行

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