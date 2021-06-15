索免費漢堡包不果 巴基斯坦警察無理拉人封舖

巴基斯坦有快餐店員工因拒絕為警察提供免費漢堡包，餐廳內的所有員工因而被扣留7小時。據悉在拘留期間，警察更不斷出言羞辱他們。事件曝光後，涉事9名警察現已被停職。快餐店指出，同類事件非首次發生。

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巴基斯坦Johnny & Jugnu 快餐店發表聲明指，上周三（9日）旁遮普（Punjab）的拉合爾（Lahore）有9名警察前往當地分店，要求職員提供免費漢堡包，但被餐廳經理拒絕，警察威脅經理後離開。警察翌日再度登門，騷擾餐廳員工並提出無理要求向職員施加壓力，其後離去。

直至上周五（11日），部分涉事警察再次前往餐廳，在未沒有合理原因下，強行拘留餐廳經理，帶走所有職員，更禁止員工關閉廚房設備，任由食物繼續油炸，無視正在等待食物的顧客。警察把所有職員通宵扣留7小時，期間更出言羞辱及推撞他們，餐廳員工最終獲無條件釋放。

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Johnny & Jugnu聲明表示，當地警察已不是首次提出無理要求，強行要員工提供免費食物。事件曝光後，當地高級警官指9名警察已被停職，強調所有人都需求遵守法律，對不公事情零容忍，涉事警員將會被處分。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan） 此前曾呼籲，改革涉事地區的警察部隊，更稱當地有政界人士任命親信管理警局。

責任編輯：郭麗明