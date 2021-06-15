【數據安全】逾半港企恒常加密　數據保護意識高

▲ 有研究報告指出，本地企業級加密採用率持續超越全球平均水平，54%本地受訪者表示，現已備有一套恒常應用的加密計劃及策略。

企業在加速數碼化轉型的同時，亦不能忽視網絡及數據安全問題。最近有研究報告指出，本地企業級加密的採用率，持續超越全球平均水平，54%受訪本地資訊保安和科技人員表示，現已備有一套恒常應用的加密計劃及策略，反映港企對數據安全的保護意識提高。

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美國軟件公司Entrust夥拍研究機構Ponemon Institute發表《2021香港加密趨勢研究》報告反映，有54%本地受訪者表示，現時已備有一套恒常應用的加密計劃及策略，該比例高於全球平均水平（50%）。數據指出，有54%本港企業對知識產權數據進行加密，51%加密員工或人力資源數據，43%加密支付相關數據，以及醫療保健資料（見表）。此外，有47%受訪港企認為，公司敏感數據洩露的原因是員工人為錯失，有36%認為是系統或流程故障問題所致。

意識資訊風險 增加用雲服務

Entrust大中華區資訊保安部副總裁戴文忠表示，本地科技和保安專業人員意識到員工錯誤及系統故障所帶來的風險，不少本地機構正增加使用雲服務、應用程式及容器，以保障數據安全。

數據反映，企業對於雲數據保護的關注度提升，有59%受訪港企會將數據傳輸到雲端，此比例較去年上升（55%），預期未來1至2年內會上升24%。同樣有逾半（51%）受訪港企會為公共雲服務進行加密，較全球46%企業的比例更高。此外，超過一半企業認為，自帶密鑰（BYOK）管理支援是雲加密解決方案中增長最快速的功能（53%）。有47%受訪本港資訊科技專業人士表示，會為容器採用加密程式，該比例高於去年的40%，亦比起全球平均水平的32%更高。

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採多種技術加密 易暴露位置

消費者及客戶對數據私隱逐漸提高，戴文忠表示，現時企業平均使用超過8種不同技術產品來進行數據加密，但採用此做法同時面臨一些新挑戰，例如容易暴露敏感數據所在位置，企業需培訓用戶正確使用加密軟件等。

研究表示，部分本地資訊科技專業人士仍然認為，密鑰管理相關的困難不斷增加，主要原因為密鑰持有權的憂慮，以及密鑰管理工具不足。有三分之二本地受訪者認為，與管理密鑰或證書相關的整體困難較高，當中有74%認為首要原因是「沒有明確的持有權」，其次是密鑰管理工具不足（58%）。

該研究訪問17個國家或地區，包括澳洲、法國、香港、日本、墨西哥、荷蘭、南韓、台灣、英國和美國等地，來自多個行業的6,610名資訊科技專業人員。

責任編輯：李寶如