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【蘋果更新】蘋果推更新修補3項安全漏洞　呼籲用戶更新避免黑客威脅

科技 13:21 2021/06/15

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蘋果宣布，正式發布iOS 12.5.4版本更新，呼籲用戶盡快安裝，確保裝置安全，避免遭不法分子利用漏洞發動攻擊。

蘋果部分仍在使用舊款機型的老用戶，近日終於可獲重要更新。蘋果宣布，正式發布iOS 12.5.4版本更新，呼籲用戶盡快安裝，確保裝置安全，避免遭不法分子利用漏洞發動攻擊。舊機款iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus及部份iPad機型均可安裝。

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蘋果官網安全更新內容指出，是次推出的iOS 12.5.4版，內部版本稱為「16H50」。蘋果指出，是次主要修補三項漏洞，其中兩個是與網頁套件有關的WebKit漏洞，已被駭客多次積極開採利用，而另一個漏洞則是與安全性與有關。蘋果表示，更新最主要是修復影響裝置記憶體損壞，與Safari核心引擎WebKit所造成的漏洞。

據資料顯示，是次可獲重要安全更新的升級機型，共計有七款舊機，包括：iPhone 5s、iPhone 6 、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad mini 2 、iPad mini 3，與第6代iPod Touch。用戶只需要於「設定」選擇「一般」，並進入「軟件更新」即可下載及安裝iOS 12.5.4。

【WWDC21】蘋果發展智能家居　或需依賴第三方品牌

責任編輯：曾曉汶

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