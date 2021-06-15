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【科技新知】通濟隆夥Nium推數碼匯款服務　港用戶可即時向逾50市場匯款  

科技 23:12 2021/06/15

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香港近年來積極開發多元化支付生態系統，讓市民能夠通過快速支付系統（FPS）即時進行境內匯款。鑑於系統處理時間長、成本高，政府亦正尋找加強和加快跨境銀行匯款服務的方法。外匯品牌通濟隆 （Travelex） 與支付平台Nium宣布，向香港用戶推出新的數碼匯款服務Travelex International Money Transfer ，使香港的通濟隆用戶可以即時向50多個市場匯款。

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數碼匯款服務Travelex International Money Transfer主要由 Nium 提供全球支付渠道和實時支付功能，使香港的通濟隆用戶可立即向全球50多個市場匯款。通濟隆亞太區董事總經理Cameron Hume表示，目前世界各地仍在實施社交距離措施，客戶越來越需要獲得更快、更方便轉移跨境資金的方式。

據悉，Travelex將利用Nium的匯款服務RaaS，使各公司更容易成為支付提供商，並在自己的數碼平台上提供匯款服務。企業使用 RaaS時，無需構建自己的支付基礎設施，便可簡單在現有平台上建立自己的品牌，並利用Nium在40多個地區的廣泛監管許可組合。

Travelex International Money Transfer服務已在澳大利亞和新加坡啟用，該應用程式不久將在香港推出。未來幾個月內，通濟隆還會繼續將其數碼匯款服務拓展至亞太區各大市場。香港、新加坡和澳大利亞的消費者現可通過當地通濟隆網站使用此服務。

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責任編輯：張凱琳

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