美國集團擁過百商場 不敵疫情申請破產保護

▲ 美國有大型集團旗下營運過百個商場，但因新冠肺炎疫情而陷入財困，周日（13日）正式申請破產保護。

新冠肺炎疫情持續多時，不少民眾為減低染疫風險而減少外出，網上購物也變得更普及。美國有大型集團旗下營運過百個商場，但因新冠肺炎疫情而陷入財困，周日（13日）正式申請破產保護。

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Washington Prime Group的總部位於俄亥俄州哥倫布市，集團在全美經營102個商場。該集團稱新冠疫情為其帶來重大挑戰，面臨近10億美元（約78億港元）的債務，周日晚正式申請破產保護。

該集團獲得1億美元（約7.8億港元）的資金用於日常營運，確保集團在申請破產保護的同時仍可維持日常運作。據悉，商場因防疫限制也要暫停營業及減免租戶租金，成為集團需申請破產保護的主因。

該集團行政總裁孔福爾蒂（Lou Conforti）表示，財務重組有助集團調整資產負債表規模，強調該集團期間仍會努力擴大資產價值。

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除了Washington Prime Group外，CBL Properties 和 PREIT兩間大型商場營運商，都在去年申請破產保護。

美媒指出僅於去年，美國有超過40間主要零售商宣告破產，超過1.1萬間商店宣布關閉的紀錄更創新高。

瑞銀（UBS）零售分析師在近期一份報告中預測，新冠疫情加快零售業由實體流向網絡的轉型趨勢，估計未來5年將約有8萬間商店關閉，更預計美國商場數量於同期也會下跌。

市場研究機構Coresight去年更預計，美國大約25%的商場將在未來3至5年內消失。Coresight行政總裁溫斯維格（Deborah Weinswig ）當時表示，如未能阻止實體零售業經營環境惡化的情況，商場消失的比例或會升至50%。

責任編輯：鄭錦玲