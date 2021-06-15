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【新冠疫苗】世衛：接種速度慢過傳播 非洲情況嚴峻

環球社會熱點 13:06 2021/06/15

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世界衛生組織（WHO）表示，雖然全球新增新冠死亡人數放緩，但全球新冠疫苗接種速度，依然追不上新冠病毒傳播速度。變種病毒更加快了新冠疫情傳播速度，尚未接種疫苗人士染疫風險增加。世衛指，非洲國家獲得醫療資源較少，當地疫情更令人擔憂。

遭強迫接種新冠疫苗醫護提告 德州法院駁回訴訟 【下一頁】

世衛官員周一（14日）表示，新冠病毒傳播速度快於全球疫苗接種速度，因為如Alpha變種（即英國變種）及Delta變種（即印度變種）更具傳染性，從而增加傳播速度。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，全球多數人未接種疫苗，他們未有抗體保護，染疫風險增加。

譚德塞指，雖然全球新增確診病例數目在過去7周連續下降，已經處於2月以來的低位，但死亡人數並未以同樣速度下降，本周報告死亡人數與上周類近。自疫情爆發以來，全球已累計逾380萬人染疫身亡。

Delta變種病毒改病徵 英國新確診者多頭痛 【下一頁】

非洲國家死亡率高於其他國家，但當地錄得染疫病例數目卻低於其他地區，即許多國家或未將真實染疫及死亡個案呈報。譚德塞表示，通常非洲國家都較難獲得疫苗、氧氣瓶等醫療資源，現時數據更突顯全球醫療不平等造成的影響。

責任編輯：李俊儀

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