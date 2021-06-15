【機迷熱話】Sony PlayStation夏季發布會　傳數週內舉行

▲ 近日就傳出將在數週內舉行自家PlayStation夏季發布會，屆時將發布多款PlayStation 5（PS5）新遊戲。

一年一度的機迷盛事E3電子娛樂展（Electronic Entertainment Expo）上周已正式揭幕，微軟、Ubisoft和Square Enix等大型發行商早已紛紛發表最新款遊戲。而在2019年就宣布退出E3電子娛樂展的Sony，也不甘示弱，近日就傳出將在數週內舉行自家PlayStation夏季發布會，屆時將發布多款PlayStation 5（PS5）新遊戲。

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據外國科技網站Gamingbolt報道指，曾準確爆出多款Sony新作的消息人士Navtra，近日在Resetera論壇上踢爆，Sony正籌備夏季發布會，並預計若沒有太大改動的話，玩家只需再等2個星期就可得知接下來推出的PS5遊戲。

至於E3展上，任天堂及微軟紛紛宣布新消息。如任天堂就宣布將與Ubisoft把各自的遊戲整合為「瑪利歐＋ 瘋狂兔子希望之星」（Mario + Rabbids Sparks of Hope），這款新作預計明年登陸Switch主機。

而微軟則宣布，「Xbox迷你雪櫃（Xbox Mini Fridge）」將在2021年開賣，該雪櫃應可放10 罐汽水。事實上，微軟是次推出迷你雪櫃，是因為Xbox Series X最初推出時，不少玩家都揶喻主機設計如雪櫃，微軟為配合玩家的創意，決定將其變成正式的產品。

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責任編輯：曾曉汶