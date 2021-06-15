  • 30°C
香港時間 : 2021615日 (二) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】Sony PlayStation夏季發布會　傳數週內舉行

科技 12:34 2021/06/15

分享：

近日就傳出將在數週內舉行自家PlayStation夏季發布會，屆時將發布多款PlayStation 5（PS5）新遊戲。

一年一度的機迷盛事E3電子娛樂展（Electronic Entertainment Expo）上周已正式揭幕，微軟、Ubisoft和Square Enix等大型發行商早已紛紛發表最新款遊戲。而在2019年就宣布退出E3電子娛樂展的Sony，也不甘示弱，近日就傳出將在數週內舉行自家PlayStation夏季發布會，屆時將發布多款PlayStation 5（PS5）新遊戲。

【機迷熱話】Sony擬推更多服務　目標PlayStation Network用戶數增至10億人

【機迷熱話】PS5兩款新色手掣登場　 6月10日正式發售

據外國科技網站Gamingbolt報道指，曾準確爆出多款Sony新作的消息人士Navtra，近日在Resetera論壇上踢爆，Sony正籌備夏季發布會，並預計若沒有太大改動的話，玩家只需再等2個星期就可得知接下來推出的PS5遊戲。

至於E3展上，任天堂及微軟紛紛宣布新消息。如任天堂就宣布將與Ubisoft把各自的遊戲整合為「瑪利歐＋ 瘋狂兔子希望之星」（Mario + Rabbids Sparks of Hope），這款新作預計明年登陸Switch主機。

而微軟則宣布，「Xbox迷你雪櫃（Xbox Mini Fridge）」將在2021年開賣，該雪櫃應可放10 罐汽水。事實上，微軟是次推出迷你雪櫃，是因為Xbox Series X最初推出時，不少玩家都揶喻主機設計如雪櫃，微軟為配合玩家的創意，決定將其變成正式的產品。

【機迷熱話】過百萬名玩家怒告！Sony獨佔PlayStation數位版遊戲銷售　買Game比同款光碟貴近2倍

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【PS5】Sony稱PS5需求旺盛　料將缺貨至明年
2021/05/10
【PS5】Sony稱PS5需求旺盛　料將缺貨至明年
【機迷熱話】PS5推出不足半年全球銷量達780萬部　Sony去年第4季利潤增加7倍
2021/04/28
【機迷熱話】PS5推出不足半年全球銷量達780萬部　Sony去年第4季利潤增加7倍
【機迷新玩意】Sony新招挑戰Netflix！PlayStation測試影音串流服務
2021/04/23
【機迷新玩意】Sony新招挑戰Netflix！PlayStation測試影音串流服務
【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作
2021/04/20
【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作

你可能感興趣

【PS5】Sony稱PS5需求旺盛　料將缺貨至明年
18:25 2021/05/10
【PS5】Sony稱PS5需求旺盛　料將缺貨至明年
【機迷熱話】PS5推出不足半年全球銷量達780萬部　Sony去年第4季利潤增加7倍
18:40 2021/04/28
【機迷熱話】PS5推出不足半年全球銷量達780萬部　Sony去年第4季利潤增加7倍
【機迷新玩意】Sony新招挑戰Netflix！PlayStation測試影音串流服務
12:37 2021/04/23
【機迷新玩意】Sony新招挑戰Netflix！PlayStation測試影音串流服務
PlayStation 電玩手遊 智能服務 遊戲設置 XBOX 產品 遊戲 Mario Switch 任天堂

上一篇文章

【蘋果更新】蘋果推更新修補3項安全漏洞　呼籲用戶更新避免黑客威脅

下一篇文章

【三星新機】三星否認推遲新機登場計畫　間接承認Galaxy S21 FE存在
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面