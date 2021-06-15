【業績｜餐飲】大家樂全年多賺3.9倍、重新派末期息28港仙　若撇除「保就業」虧逾億元

▲ 大家樂全年多賺3.9倍、重新派末期息28港仙 若撇除「保就業」虧逾億元

大家樂 （00341） 公布，至3月底全年盈利3.59億元，較前一年度大增3.9倍，與早前盈喜內容一致。大家樂擬重新派末期息0.28元，全年派息0.38元，按年倍增。受累疫情影響，大家樂期內收入按年跌16%至67.1億元，但期內大家樂獲中國和香港政府提供寬免及資助6.39億元，單計香港「保就業」計劃，大家樂已獲4.89億元資助。

換言之，大家樂若未有「保就業」計劃，上財年將虧損逾1億元。大家樂強調，該資助全數用作支付員工薪酬。

派息倍增周息率2.25厘

大家樂今早股價逆市造好，半日升1%，報16.9元，成交2150萬元。以半日收市價計，大家樂股息率2.25厘。

以地區劃分收入計，大家樂在香港收入佔55.1億元，按年跌19.8%；內地業務收入就有12億元，按年增長10.1%。大家樂旗下品牌在香港共有352家分店，較前一年度少4家。

大家樂表示，內地業務自疫情初期大規模封城後已經回復，年內以廣州及深圳為策略發展據點，新開設13 間門店，分店數由114家淨增至121家，來年籌劃中的新門店已有17 間，集團將進一步拓展大灣區的門店網絡。

兩名非家族成員任分區CEO

主席羅開光在業績公布提及，近期的人事任命標誌著傳承計劃已逐步完成，新管理團隊的過渡安排亦進入最後階段，梁可婷由4月1日起獲委任為行政總裁（香港），行政總裁（中國）楊斌的職務範圍亦會擴大至後勤業務，兩人齊向集團首席執行官羅德承匯報。

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編輯：麥德銘