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【華晨財困】華晨汽車前董事長祁玉民涉嚴重違紀失職　被開除黨籍

股市 12:40 2021/06/15

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經調查後，祁玉民由於嚴重違反黨的政治紀律，對華晨集團虛報利潤問題失職等問題，當局決定開除祁玉民的黨籍，並將其犯罪問題移交到檢察機關處理。

內媒報道，華晨中國 （01114） 母企華晨汽車原黨委書記、董事長祁玉民早前因涉嫌嚴重違紀違法，被遼寧省紀委進行紀律審查和監察調查。遼寧省紀委監委近日表示，經調查後，祁玉民由於嚴重違反黨的政治紀律，涉及對華晨集團虛報利潤問題失職等問題，當局決定開除祁玉民的黨籍，並將其犯罪問題移交到檢察機關處理。

華晨集團涉虛假申報文件騙債券核准等違法行為，被中證監罰款5360萬人幣，詳見﹕【下一頁】

當局表示，祁玉民涉對華晨集團虛報利潤失職失責、搞錢色交易、非法收受財物、挪用公款給他人進行營利活動、濫用職權，導致國家利益遭受重大損失。

去年10月下旬，華晨集團出現債券違約，集團於11月20日宣告進入破產重整程序。其後華晨集團因披露的2017年、2018年年度報告涉及虛假記載等問題，被中國證監會罰款5360萬元人民幣。另外，華晨中國在今年5月底已收到復牌指引，若公司未能以聯交所滿意方式對停牌事宜作出補救， 且未能於明年9月底或之前復牌，公司或會被取消上市地位。

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編輯﹕賴奕羚

港股 汽車 華晨中國汽車（01114） 遼寧 復牌 中國證監會 停牌 中國

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