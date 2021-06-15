拜登指民主能戰勝當今挑戰 籲北約對抗虛假民粹主義

拜登周一（14日）首次以美國總統身份，前往比利時布魯塞爾參加北約峰會。拜登於會後呼籲北約國家團結對抗虛假民粹主義，必須向世界與自身人民證明，民主能戰勝當今時代的挑戰、而專制國家將不能滿足人們需求。

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拜登（Joe Biden）首次參加北約峰會，於會後召開記者會時語氣強硬，試圖恢復盟友對美國的信心。拜登呼籲北約盟友必須剷除削弱國家實力的腐敗，防範以煽動仇恨及分裂謀取政治利益的虛假民粹主義，著力加強和維護珍視的民主價值。

拜登續指，

「美國及北約盟友必須世界與自身人民證明，民主仍能戰勝當今時代的挑戰、滿足人民的需求。」（That's how we'll prove that democracy and that our alliance can still prevail against the challenges of our time and deliver for the needs and the needs of our people.）

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拜登更特別提及前總統特朗普（Donald Trump）導致「虛假民粹主義」掘起，更指於1月6日發生的國會山莊暴亂，正是美國出現虛假民粹主義的後果。拜登強調，他於任內會試圖扭轉特朗普任期內的孤立行為，重新發揮美國在世界舞台的作用。

責任編輯：郭麗明