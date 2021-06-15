  • 29°C
香港時間 : 2021615日 (二) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登指民主能戰勝當今挑戰 籲北約對抗虛假民粹主義

環球社會熱點 12:23 2021/06/15

分享：

拜登周一（14日）首次以美國總統身份，前往比利時布魯塞爾參加北約峰會。拜登於會後呼籲北約國家團結對抗虛假民粹主義，必須向世界與自身人民證明，民主能戰勝當今時代的挑戰、而專制國家將不能滿足人們需求。

普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點 【下一頁】

拜登（Joe Biden）首次參加北約峰會，於會後召開記者會時語氣強硬，試圖恢復盟友對美國的信心。拜登呼籲北約盟友必須剷除削弱國家實力的腐敗，防範以煽動仇恨及分裂謀取政治利益的虛假民粹主義，著力加強和維護珍視的民主價值。

拜登續指，

「美國及北約盟友必須世界與自身人民證明，民主仍能戰勝當今時代的挑戰、滿足人民的需求。」（That's how we'll prove that democracy and that our alliance can still prevail against the challenges of our time and deliver for the needs and the needs of our people.）

拜登透露茶聚情況 英女王曾問及普京與習近平 【下一頁】

拜登更特別提及前總統特朗普（Donald Trump）導致「虛假民粹主義」掘起，更指於1月6日發生的國會山莊暴亂，正是美國出現虛假民粹主義的後果。拜登強調，他於任內會試圖扭轉特朗普任期內的孤立行為，重新發揮美國在世界舞台的作用。

責任編輯：郭麗明

相關文章

拜登透露茶聚情況 英女王曾問及普京與習近平
2021/06/14
拜登透露茶聚情況 英女王曾問及普京與習近平
【G7峰會】拜登贈訂製單車 約翰遜回禮唔夠得體？
2021/06/14
【G7峰會】拜登贈訂製單車 約翰遜回禮唔夠得體？
普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點
2021/06/12
普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點
見普京小貼士？ 特朗普提拜登：咪瞌眼瞓
2021/06/11
見普京小貼士？ 特朗普提拜登：咪瞌眼瞓
吉爾伴拜登訪歐 LOVE外套搶G7焦點
2021/06/11
吉爾伴拜登訪歐 LOVE外套搶G7焦點

你可能感興趣

拜登透露茶聚情況 英女王曾問及普京與習近平
15:25 2021/06/14
拜登透露茶聚情況 英女王曾問及普京與習近平
【G7峰會】拜登贈訂製單車 約翰遜回禮唔夠得體？
09:05 2021/06/14
【G7峰會】拜登贈訂製單車 約翰遜回禮唔夠得體？
普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點
13:05 2021/06/12
普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點
網絡熱話 政治 北約 拜登 特朗普

下一篇文章

全球最大家庭76歲父親去世 印度男遺39妻94子女
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間12:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）