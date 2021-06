拜登指民主能戰勝當今挑戰 籲北約對抗虛假民粹主義

拜登周一(14日)首次以美國總統身份,前往比利時布魯塞爾參加北約峰會。拜登於會後呼籲北約國家團結對抗虛假民粹主義,必須向世界與自身人民證明,民主能戰勝當今時代的挑戰、而專制國家將不能滿足人們需求。

拜登(Joe Biden)首次參加北約峰會,於會後召開記者會時語氣強硬,試圖恢復盟友對美國的信心。拜登呼籲北約盟友必須剷除削弱國家實力的腐敗,防範以煽動仇恨及分裂謀取政治利益的虛假民粹主義,著力加強和維護珍視的民主價值。

拜登續指,

「美國及北約盟友必須世界與自身人民證明,民主仍能戰勝當今時代的挑戰、滿足人民的需求。」(That's how we'll prove that democracy and that our alliance can still prevail against the challenges of our time and deliver for the needs and the needs of our people.)