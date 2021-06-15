【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦

▲ 消委會表示，今年首5個月接獲10宗獲有關Staycation投訴。（資料圖片）

疫情下Staycation興起。為提高入住率，不少酒店降價或推出各式各樣優惠吸客。惟消委會表示，近日收到不少相關投訴，反映Staycation的住宿安排與預期有明顯落差。

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有消費者以2,838元預訂酒店最貴的高級海景頂層套房，預訂時已於官網再三細看套房資料及圖片，並收到確認文件亦印有一致的全海景景觀圖片才確認入住。然而，最後入住時發現套房景觀與圖片不符，官方網站亦沒有備註說明圖片只供參考等字眼，最後經消委會調停後，酒店直接與事主聯絡並安排退回一半訂房費用。

另外，消費者以近1300元入住一間標榜歡寵物入住的酒店，但入住當日帶同貓辦理手續時，酒店表示只接待寵物犬，當事人經多番理論後最終能入住，但翌日退房時被額外收取一筆500元的雜費，作為清潔費。酒店回應指，網頁已說明只接待寵物犬。

消委會表示，今年首5個月接獲10宗獲有關Staycation投訴，建議消費者選擇Staycation時切勿只著眼於價錢或優惠便倉促決定，要多參考服務資訊和不同網站的評價，並細閱條款。如有疑問應預早致電酒店或預訂平台查詢，以避免引致誤會或招致不必要的損失。

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責任編輯：蘇穎琪