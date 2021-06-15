【三星新機】三星否認推遲新機登場計畫　間接承認Galaxy S21 FE存在

▲ 三星表示，該企尚未就是否停止生產新產品做出決定。

全球芯片缺貨問題持續，各大手機廠商都相當緊張。近日南韓媒體報道提及，三星由於缺少高通處理器， 三星已暫停生產新手機Galaxy S21 FE。惟三星其後作出回應，表示該企尚未就是否停止生產新產品做出決定。外媒指出，三星是次間接證實將推出此款已有不少市場傳聞的手機產品。

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韓國媒體ETNews早前指出，由於處理器等元件短缺，三星已經取消推出Galaxy S21 FE計畫。不過，ETNews其後將原本報導內容撤下，三星也隨即發表聲明，否認此項說法。三星向彭博社明確表示，目前並未計畫取消既定推出產品的說法。雖然該企並未直接提及Galaxy S21 FE產品名稱，但也間接證實此款手機產品。

綜合早前多個外媒報道，Galaxy S21 FE原預計將在8月推出，將會延續Galaxy S20 FE的設計方式，採用平面設計的6.5吋屏幕，一樣支援120Hz畫面更新率與螢幕下指紋辨識功能。處理器將可能採用Qualcomm Snapdragon 888，不過現時由於高通芯片短缺，未知會否改用三星自有Exynos 2100。

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責任編輯：曾曉汶