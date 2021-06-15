【旅遊氣泡】邱騰華：接種疫苗獲免隔離檢疫或成常態　林鄭：香港疫苗接種率亞洲僅次新加坡

▲ 邱騰華預料，在雙重檢測及本港出境居民已接種疫苗的前提下，免除隔離檢疫將成為未來新常態。

商務及經濟發展局局長邱騰華早上出席論壇時表示，儘管星港旅遊氣泡兩度被叫停，令人感到失望，但當時疫情並不允許兩地政府推出旅遊氣泡。邱騰華亦指，相信未來在雙重檢測、本港出境居民已接種疫苗的前提下，免除隔離檢疫或成為未來常態。

星港兩地將於7月初檢視「航空旅遊氣泡」目標啟航日期，詳見﹕【下一頁】

另外，邱騰華亦表示，港府一直希望能夠盡早重開中港兩地邊境，恢復兩地營商聯繫。他指，對於企業來說，中港兩地通關當然為首要考慮，但香港防疫政策必須從整個大環境去看，考慮到公眾健康等一系列議題。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，至昨晚香港已有完成注射296萬劑新冠疫苗，包括約126萬劑科興疫苗、170萬劑復必泰疫苗。

她表示，目前已有約27%合資格市民接種疫苗，並有18%已完成兩劑疫苗，在國際上不算太差，在亞洲區內也僅次於新加坡，而現時私人企業提供共值1.8億元的獎賞，再度鼓勵市民接種新冠疫苗。

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編輯﹕賴奕羚