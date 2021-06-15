  • 29°C
香港時間 : 2021615日 (二) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】約翰遜延後解封 表明不再推遲

環球社會熱點 12:18 2021/06/15

分享：

英國原定下周一（21日）全面解封英格蘭，但近日英國新冠肺炎確診人數回升，疫情反彈。英國首相約翰遜宣布，全面解封時間押後4周至下月19日。約翰遜表示，將加快為40歲或以上人士接種次劑新冠疫苗，並稱有信心不會再度延遲。

英國6月21日如期解封？約翰遜未敢寫包單 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周一（14日）表示，Delta變種病毒（即印度變種）在英國傳播情況令人憂慮，延遲4周解封是為爭取時間，讓數百萬人接種第2劑疫苗。他指現在英國政府需保持謹慎，押後解封時間可挽救數千人性命。約翰遜形容，7月19日是「結束時間」，除非出現更具危險性變種病毒，否則屆時將會取消所有社交限制措施。

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，上周住院人數增加50%，若按原定計劃解封，英國將很快陷入麻煩。政府數據推算，若下周如期解封，住院人數或會升至第一波疫情高峰。

英媒：約翰遜早知印度變種傳入 遲半個月先知會公眾 【下一頁】

約翰遜同時宣布，40歲以上人士兩劑疫苗接種相隔時間，由12周縮短至8周。惠蒂指，4周內額外接種的疫苗數目，足夠為民眾提供保護，阻止重症人數激增。惟惠蒂強調，雖然重症風險已經「大幅削減」，但染疫風險不會在7月19日後完全消失。民眾將會與病毒共存，要學會平衡風險及生活。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【變種病毒】Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛
今日
【變種病毒】Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛
全球最大家庭76歲父親去世 印度男遺39妻94子女
今日
全球最大家庭76歲父親去世 印度男遺39妻94子女
【新冠疫苗】遭強迫接種醫護提告 德州法院駁回訴訟
今日
【新冠疫苗】遭強迫接種醫護提告 德州法院駁回訴訟
微軟曾有員工憂封城難歸家 寧願睡在數據中心
今日
微軟曾有員工憂封城難歸家 寧願睡在數據中心
【英國王室】梅根父親賣慘求見外孫 批哈里夫妻被利用
今日
【英國王室】梅根父親賣慘求見外孫 批哈里夫妻被利用

你可能感興趣

【變種病毒】Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛
今日 12:12
【變種病毒】Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛
全球最大家庭76歲父親去世 印度男遺39妻94子女
今日 12:20
全球最大家庭76歲父親去世 印度男遺39妻94子女
【新冠疫苗】遭強迫接種醫護提告 德州法院駁回訴訟
今日 10:21
【新冠疫苗】遭強迫接種醫護提告 德州法院駁回訴訟
傳染病 疫情 英國 約翰遜 英格蘭 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 印度

上一篇文章

全球最大家庭76歲父親去世 印度男遺39妻94子女

下一篇文章

【變種病毒】Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間12:00）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單