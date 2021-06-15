【英國疫情】約翰遜延後解封 表明不再推遲

英國原定下周一（21日）全面解封英格蘭，但近日英國新冠肺炎確診人數回升，疫情反彈。英國首相約翰遜宣布，全面解封時間押後4周至下月19日。約翰遜表示，將加快為40歲或以上人士接種次劑新冠疫苗，並稱有信心不會再度延遲。

英國6月21日如期解封？約翰遜未敢寫包單 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周一（14日）表示，Delta變種病毒（即印度變種）在英國傳播情況令人憂慮，延遲4周解封是為爭取時間，讓數百萬人接種第2劑疫苗。他指現在英國政府需保持謹慎，押後解封時間可挽救數千人性命。約翰遜形容，7月19日是「結束時間」，除非出現更具危險性變種病毒，否則屆時將會取消所有社交限制措施。

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，上周住院人數增加50%，若按原定計劃解封，英國將很快陷入麻煩。政府數據推算，若下周如期解封，住院人數或會升至第一波疫情高峰。

英媒：約翰遜早知印度變種傳入 遲半個月先知會公眾 【下一頁】

約翰遜同時宣布，40歲以上人士兩劑疫苗接種相隔時間，由12周縮短至8周。惠蒂指，4周內額外接種的疫苗數目，足夠為民眾提供保護，阻止重症人數激增。惟惠蒂強調，雖然重症風險已經「大幅削減」，但染疫風險不會在7月19日後完全消失。民眾將會與病毒共存，要學會平衡風險及生活。

責任編輯：李俊儀