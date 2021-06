全球最大家庭76歲父親去世 印度男遺39妻94子女

印度米佐拉姆邦有村莊仍奉行一夫多妻制,其中一個家庭更號稱為全球最大家庭,所在村莊更因這個全球最大家庭的名氣而成為旅遊景點。但男家主日前去世,享年76歲,遺下家中39名妻子和94名子女。

男家主名為Ziona,一家人居住於米佐拉姆邦(Mizoram)一條名為Baktwang的村莊。Ziona的父親查納(Chana)在當地創立一個據稱屬於基督教部落宗派,聲稱一夫多妻制是神的旨意。

Ziona在17歲時與原配成婚,其後更自稱他在1年内娶了10個妻子。Ziona一家共有167口,除了他本人以外,更包括39個妻子、94名子女和33名孫輩。他們一家人都聚居於村内一棟4層高的粉色住宅,屋内共有100個房間。

米佐拉姆邦首席部長佐拉姆坦加(Zoramthanga)在社交媒體Twitter發文證實,Ziona已經在周日離世,享年76歲。

據院方透露,Ziona病發後被送往醫院急症室搶救。醫護人員為其進行45分鐘的心肺復蘇,但Ziona最終搶救無效死亡。

Ziona在2011年接受美國有綫新聞網絡(CNN)訪問時曾表示:

我從不想結婚,但這是上帝為我選擇的路。一次又一次結婚不是我的願望。

(I never wanted to get married but that's the path God has chosen for me. It's not my wish to keep marrying again and again.)