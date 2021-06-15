全球最大家庭76歲父親去世 印度男遺39妻94子女

▲ 號稱為全球最大家庭的76歲父親去世，這名印度男子遺下39名妻子和94名子女。

印度米佐拉姆邦有村莊仍奉行一夫多妻制，其中一個家庭更號稱為全球最大家庭，所在村莊更因這個全球最大家庭的名氣而成為旅遊景點。但男家主日前去世，享年76歲，遺下家中39名妻子和94名子女。

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男家主名為Ziona，一家人居住於米佐拉姆邦（Mizoram）一條名為Baktwang的村莊。Ziona的父親查納（Chana）在當地創立一個據稱屬於基督教部落宗派，聲稱一夫多妻制是神的旨意。

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Ziona在17歲時與原配成婚，其後更自稱他在1年内娶了10個妻子。Ziona一家共有167口，除了他本人以外，更包括39個妻子、94名子女和33名孫輩。他們一家人都聚居於村内一棟4層高的粉色住宅，屋内共有100個房間。

米佐拉姆邦首席部長佐拉姆坦加（Zoramthanga）在社交媒體Twitter發文證實，Ziona已經在周日離世，享年76歲。

據院方透露，Ziona病發後被送往醫院急症室搶救。醫護人員為其進行45分鐘的心肺復蘇，但Ziona最終搶救無效死亡。

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Ziona在2011年接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問時曾表示：

我從不想結婚，但這是上帝為我選擇的路。一次又一次結婚不是我的願望。 （I never wanted to get married but that's the path God has chosen for me. It's not my wish to keep marrying again and again.）

Ziona自稱擁有39個妻子，但未能確定他是否與所有妻子都舉行合法結婚儀式。一夫多妻在印度屬於非法行為，只不過印度當局一般不會對實施一夫多妻制的部落作出起訴。

責任編輯：鄭錦玲