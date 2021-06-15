【湖北大爆炸】中國燃氣合資公司涉湖北天然氣爆炸、股價瀉一成半後停牌　大和資本削評級

▲ 中國燃氣合資公司涉湖北天然氣爆炸、股價瀉一成半後短暫停牌

中國燃氣 （00384） 今早股價跌一成半，中國燃氣持股85%的燃氣公司涉及6月13日湖北十堰市天然氣爆炸事件，至少有13人在湖北天然氣爆炸事件中死亡，另有逾130人受傷。大和資本指出，湖北天然氣爆炸事件原因和責任未明，但勢影響中國燃氣短期股價，將投資評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價維持29.75元。

中國燃氣公司於上午10時51分停牌。中國燃氣停牌前跌15%，報25.3元，成交逾7.2億元。

東風汽車集團持有發生事故公司另外15%股權， 系內股份東風 （00489） 股價最新跌3%，暫報7.33元。

爆炸事故令當地建築物受重挫、多人死傷

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大和資本指出，事件顯示出城市配氣系統的危險，目前未能確認事件原因，但發生事故的社區為舊城區可能由於氣管鏽蝕問題引發，而事件觸發國家主席習近平要求全國作安全檢查。大和續指，中國燃氣於2013年才收購項目，可能未有全面檢查或更換成膠製氣管。

大和指，事故原因未明下，估算財務或估值影響具有難度，因而未有調整目標價。

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編輯：麥德銘