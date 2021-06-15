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【淘寶持股】蘇寧易購：創辦人張近東5.4億股遭法院凍結 蘇寧電器未來半年或減持3.8億股

股市 10:51 2021/06/15

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蘇寧易購稱，於6月11日蘇寧電器集團被動減持1000萬股。

蘇寧易購（深：002024）公告，近日接到張近東函告，其所持有的約5.4億股蘇寧易購股份，遭北京市第二中級人民法院凍結，佔其所持股份比例的27.68%，佔公司總股本的5.8%。蘇寧易購周二跌逾9%。

根據蘇寧易購說法，張近東正積極與相關方進行溝通，相關債務人認為相關執行公證債權文書案所依據的執行證書，不符合最高人民法院關於公證債權文書執行的規定要求，北京市第二中級人民法院已經受理相關的執行異議。

另外，蘇寧易購披露，蘇寧電器集團因部分股票質押式回購交易觸發協議相關條款的約定，於6月11日被動減持1000萬股，並預計蘇寧電器集團在未來6個月內，可能減持公司股份不超過3.835億股，佔公司總股本4.12%。

蘇寧易購引入國資股東　張近東減半持股　蘇寧易購復牌漲停【下一頁】

蘇寧電器目前持有蘇寧易購約13億股，佔公司總股本的13.98%。蘇寧電器因部分股票質押式回購交易觸發協議約定的違約條款，已經累計導致被動減持2950萬股。

蘇寧易購去年引入深圳國資委背景的深國際（深圳）、鯤鵬資本作為股東，分別持股15%、8%。蘇寧易購母企蘇寧電器自去年底傳出財困，根據當時資料，蘇寧創辦人兼董事長張近東、其子張康陽及南京潤賢企管已將蘇寧控股全部股權質押給淘寶中國。

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【債務危機】蘇寧否認資金鍊斷裂 斥網絡謠言稱已報案、下周足額兌付到期債券

編輯：陳健婷

A股 淘寶 蘇寧易購（深：002024）
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