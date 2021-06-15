【加密資產】機構投資者視幣災為入場時機 高盛將推出以太幣期權期貨

▲ 高盛將擴展其數碼資產業務

高盛計劃拓展加密貨幣業務至以太幣市場。高盛數碼資產主管Mathew McDermott表示，計畫未來數月推出以太幣期權和期貨交易。高盛早前已重啟加密貨幣交易團隊，協助客戶交易比特幣相關期貨。McDermott透露，高盛打算通過追蹤比特幣的交易所交易票據（ETN）促進交易。



雖然上月加密貨幣價格急跌，僅幾天時間就從約6萬美元跌到約3.3萬美元，但McDermott指，客戶對交易仍有很大興趣，因為他們認為這些價位是更可接受的入市點。該行視價格急挫為一次清洗活動以減少系統中部份槓桿，尤其是從散戶的角度而言。

McDermott續指，根據與客戶的對話，他認為數碼貨幣並非曇花一現。高盛上週一個涉及850間機構的調查顯示，近一成機構在交易加密貨幣，另有約兩成機構對此感興趣。他相信，機構投資者會繼續接受數碼貨幣；儘管價格顯著調整，但市場對此仍有大量興趣。

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編輯：謝智聰