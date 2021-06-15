白樺茸被稱為「森林鑽石」，又稱「草本界的王者」，白樺茸是寄生於白樺樹上的真菌，一般在北半球北緯40°C – 50°C 的地區能找到，分佈在俄羅斯、北歐、美洲北部地區、及加拿大等地。不過，因它只適合生於寒帶且生長緩慢，所以白樺茸並不常見，每年產量很少，更以無污染的北歐極地，所出產的白樺茸質量最好。

什麼是白樺茸？



白樺茸，又稱為西方靈芝，需經人工採摘，以生長周期10年至15年為之極品。據學者考證，在十六、十七世紀初，俄羅斯、波蘭、北歐等地方，白樺茸開始廣泛使用，以協助用於各種疑難雜症，如各種消化器官重症、心臟病等等。



來自俄羅斯和日本的臨床實驗均確認，白樺茸有效提高人體的免疫力，抑制重症細胞的繁殖和轉移，減少其治療帶來的副作用，增強體質能量，加速痊癒的速度。

白樺茸的成分

白樺茸的主要成分有多糖、黑色素、樺褐孔菌醇、S.O.D.等超過215種成份，化驗結果發現其所含的S.O.D.(超氧化物岐化酵素)是靈芝的55倍, 巴西蘑菇的23倍, 猴頭菇的25倍, 水溶性多醣類如1,3-1,6 β--葡聚糖高達 55.6mg/g。



為什麼適合關注血糖及嗜甜人士？



研究人員發現白樺茸當中的糖蛋白(FIS-1)和水溶性多醣(F1)，能有效維持醣類正常代謝功能，特別推薦給有肥胖問題、代謝症候群、飲食不均勻及關注血糖的人士。

白樺茸的抗氧化能力



白樺茸從大自然野生收集才是最有價值的，而且愈在極北之地、愈艱難苦寒的氣候條件，白樺茸擁有的活性成分越多。所有在北極地圈上方的氣候逆境中 – 拉普蘭 (北歐) 或西伯利亞的野生白樺茸才是最好，不過因為西伯利亞的污染問題嚴重，所以近數十年來歐美國家評定來自北歐的白樺茸才是最優質。



另外，白樺茸必須生長達十數年才可被使用，因為被採的年期越老越長，其提供的癒合性亦越好。

▲ 膳食營養補充劑，不能替代藥

藥用歷史

自十六世紀以來，已有白樺茸用作為民間醫藥和草藥的例子。那時的東歐國家把白樺茸當作藥物，以治療癌症、胃炎、潰瘍及骨結核等疾病。2010年有評論指出：「早在十六世紀，白樺茸就在俄羅斯和北歐被用來作為一種有效的民間醫藥，在沒有人類所不能承受的副作用下，用於醫治許多惡性腫瘤及其他疾病。」在同一份評論中，亦提到白樺茸中含有豐富的次生代謝物，包括酚類化合物、黑色素等。其中的部分成分具有抗氧化，抗腫瘤，降低病毒活性和提高人體免疫力，預防感染的作用。1958年，芬蘭和俄國的科學家還發現白樺茸具有預防乳腺癌、肝癌、子宮癌、胃癌、糖尿病及高血壓的效果。

神奇的白樺茸被一般人所知是由前蘇聯諾貝爾文學獎獲得者Solzhenitsyn，Aleksandr Lsayevich的小說（1970年獲得）引起的。文中有這樣一段描寫：有一俄羅斯村莊多年來熬一種氣味和色澤類似咖啡的樺孔茸（白樺茸）茶，結果村莊裡無一人得腸胃病及癌症。以此為據，樺孔茸（白樺茸）開始被廣泛關注。



俄羅斯人認為：這是上帝賜給苦難人類的一種神奇的禮物，可用來防治多種疾病。日本有研究指出是對咳嗽及各種疾病有加速恢復的「萬能藥」。

白樺茸功效

1. 白樺茸有助促進壞細胞自動凋亡，活化免疫細胞，保護和強化免疫系統之外，亦有助舒緩電療化療及術後副作用。

2.改善糖尿病。

3.抗衰老。清除體內的自由基，保護細胞，延長傳代細胞的分裂代數，增進細胞壽命，促進代謝，因而能有效地延 緩衰老，長期服用可延年益壽。

4.有效抑制傳染性病毒。可預防感冒。

5.防止高血壓。是血液的清潔劑和疼痛的緩解劑。

6.改善並預防過敏性皮質。

7.對肝炎、胃炎、十二指腸潰瘍、腎炎有明顯的治療作用。並對嘔吐、腹瀉、胃腸功能紊亂有治療作用。



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