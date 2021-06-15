【港區國安法】美商會會長﹕國安法界線模糊增添外企疑慮　人才流失令企業響起警號

▲ 早泰娜強調，香港時間有限，隨著部分人才開始離開香港，人才流失問題已令企業響起警號。

香港美國商會早前進行一項調查，逾40%會員表示，有計劃或考慮離開香港，主要原因是對國安法感到不安。商務及經濟發展局局長邱騰華、港交所 （00388） 主席史美倫、香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）早上共同出席一個論壇。邱騰華表示，港府一直有認真對待不同商會的意見，以消除外界對國安法的疑慮。

美商會調查指逾4成會員有計劃或考慮離開香港，詳見﹕【下一頁】

史美倫在論壇上表示，部分人士或憂慮國安法如何實際執行，因香港早前並未有類似先例，但她認為，國安法為社會帶來安定，並為在港營商企業釐清法律框架，令企業有信心來港。她指，在香港擁有完善法治環境、市場具足夠透明度的情況下，香港將繼續吸引資金及投資者來港。

早泰娜則回應史美倫指，認同法治對香港至為重要，但她表示，對於不少外國企業及員工來說，國安法的界線十分模糊，不少人難以透過國安法明白在港企業會因為何種原因而陷入麻煩。她認為，當外企及員工面對香港如此巨大的轉變時，需要時間摸索新法例。

陳茂波指港府將強與國際社會溝通，詳見﹕【下一頁】

早泰娜強調，香港時間有限，隨著部分人才開始離開香港，人才流失問題已令企業響起警號。她認為，在香港適應新轉變的同時，香港需要在有限時間內，令留港企業及員工有安全感，方能持續吸引人才。

邱騰華則指，留意到過往不少商會有定期進行調查，港府一直有認真對待不同商會的意見。他指，自己過去一直出席不少公開論壇，每個季度亦會與不同商會進行會面。為了消除外界對國安法的疑慮，曾邀請不同商會提交對於國安法的問題，在收到幾十條問題後，當局聯同保安局一起逐一向商會解答有關問題。他亦指，部分商會去年主要關注香港社會穩定狀況，但直到今年，其焦點已轉放在新冠疫情上。

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編輯﹕賴奕羚