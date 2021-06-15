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【港股市況】人民幣跌穿6.4、A股跌1%　恒指跌幅擴大至逾300點退守28500關

股市 10:40 2021/06/15

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 市場關注今個星期美國聯儲局會議，會否就通脹前景及未來政策方向作出預示，美股三大指數個別發展，美國10年期國債息率上升逼近1.5厘，惟在亞洲交易時段早段回落。亞太股市早段向上。

財經日誌

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    +2

【】

【10：38】藍籌海底撈 （06862） 現跌逾6%，最新報37.35元，成交額1.4億元，創新低。瑞信分別下調海底撈、九毛九 （09922） 及呷哺呷哺 （00520） 今年度每股盈利6%、9%及12%，當中維持九毛九為行業首選。

【10：33】中國平安 （02318） 首五個月集團原保險合同保費收入合共3610.82億元人民幣，按年下跌5.7%。平保現跌逾2%，最新報79.2元，盤中低見79元，創1個月低。

【中國平安】平保跌逾2%　首五月保費按年下跌5.7%

【10：23】中國燃氣 （00384） 今早股價下挫，盤中低見24.95元，曾跌近17%，最新報25.2元，跌15%，成交額6.1億元。大和發布報告指出，中國燃氣持股85%、東風汽車持股15%的附屬於6月13日在河北十堰市發生氣體爆炸，造死12人死亡，超過130人受傷。另外，大和降中國燃氣評級至「持有」，但維持目標價29.75元。

【10：10】A股下跌，三大指數跌逾1%，恒指跌幅擴大至逾300點，現報28,521點。

【10：03】比亞迪曾升逾4%　王傳福稱正與小米洽談汽車合作

【09：52】【特步1368】特步曾漲3成創新高　獲高瓴認購5億元可換股債券

【09：38】美股科技股昨夜造好，港股科技股今早跟隨，騰訊 （00700） 現升0.3%、阿里巴巴 （09988） 現升1.6%。

【09：24】人民幣中間價報6.407兌1美元，較上日中間價下跌214點子。在岸及離岸人民幣雙雙跌穿6.4。中國《金融時報》頭版引述分析師文章稱，預計人民幣匯率趨近貶值拐點，下半年大概率會出現貶值壓力。

【09：20】恒指於競價時段升104點，報28946點。

【特步1368】特步向高瓴發5億元CB　換股價溢價15%

【新冠肺炎】綠葉製藥新冠中和抗體產品向美國提交臨床試驗申請

【配股潮】宏光照明折讓17%配股籌5.4億元

【09：15】6月期指高開112點報28918，較上周五現貨收市高水75點。

【09：09】台股早段上升，升0.7%。

【09：05】日韓股市初段上升，日股升0.9%、韓股升0.2%。

【09：00】SOHO中國 （00410） 今早停牌，以待刊發有關內幕消息及根據收購及合併守則而作出的公告。

【08：00】美股三大指數個別發展，道指下跌，納指上升。科技股造好， 蘋果（美：AAPL）升2.5%。女股神Cathie Wood旗下ETF Ark Innovation（ARKK）升1.9%。

圖看美股收市

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    +6

【開市9點半】王傳福自揭比亞迪與小米洽談合作　端午節假期國內出遊人次大增94%

編輯：吳敏芳

港股 阿里巴巴－SW（09988） 美股 恒生指數 停牌 SOHO中國（00410） 通脹 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 人民幣

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