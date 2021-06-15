【港股北水+夜期】北水淨流出4億　沽科技股吸汽車股　夜期升40點（不斷更新）

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【業績︱餐飲】大家樂：5成入座率為最大緊箍咒 料今財年在港開11間大家樂及一粥麵
美股標指及納指破頂，港股未跟升之餘，北水全日淨流出4億元，並繼續賣出科技股，其中騰訊控股 （00700） 、小米集團 （01810） 、藥明生物 （02269） 分別錄6.5億元、6.2億元、2.6億元的淨賣出，但就反吸汽車股，吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 累計錄9.7億元及7.8億元淨流入。夜期最新升40點。
北水流向
財經日誌
圖看焦點股份
港股市況：
【19：12】夜期升40點。
【19：07】北水今日淨流出4億元，拋售騰訊控股 （00700） 、小米集團 （01810） 、藥明生物 （02269） 分別6.5億元、6.2億元、2.6億元；淨吸吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 9.7億元及7.8億元。
【16：10】恒指全日跌203點收報28638點；國指全日跌0.8%收10668點；科指跌0.4%收7961點。大市成交1437億元。特步 （01368） 全日飈兩成，收報10.72元，盤中高見11.58元，創新高。舜宇 （02382） 升逾4%，收報199.7元；海底撈 （06862） 曾跌近7%創一年新低，其後拗腰，全日僅跌1.6%，收市報39.15元，成交額6.3億元，市值重上2000億元。
【16：00】恒指U盤前跌185點報28656點。
【15：55】舜宇 （02382） 升逾4%，最新報199.8元，盤中曾高見201.2元，成交額13.9億元。
【15：36】中車時代電氣 （03898） 逆市造好，現升逾半成，最新報40.2元，盤中高見41.1元，見1個月高，成交額5.5億元。
【14：58】吉利 （00175） 升幅擴大，現升逾5%，最新報23.2元。
【14：42】醫藥股低走，鉑醫藥 （02142） 現跌12.8%、百濟神州 （06160） 現跌逾6%、國藥 （01099） 現跌4.6%，最新報24元；復星醫藥 （02196） 現跌4.2%，最新報58.75元、藥明生物 （02269） 現跌3.4%，最新報120.5元。
【14：21】時代天使 （06699） 明日掛牌，據輝立專門開放予特定客戶暗盤資訊，時代天使盤中高見333元，最新報329元，較招股價173元升逾9成，以每手200股計，一手帳面賺3.12萬元。另一邊廂，希瑪眼科 （03309） 升幅擴大至逾兩成，最新報8.24元。
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【13：30】大家樂 （00341） 績後升1%，最新報16.88元。
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【13：12】汽車股個別發展，長汽 （02333） 午後倒跌，最新報24元，跌逾2%；吉利 （00175） 現升3.4%，最新報22.8元。另外，比亞迪 （01211） 現升4.9%，最新報225元。母企傳陷財困的恒大汽車 （00708） 現跌逾2.2%，最新報31.6元。
【12：05】恒指中午收報28622點，跌219點或0.76%；國指跌10657點，跌0.87%；科指午收7940點，跌0.63%。騰訊 （00700） 半日升0.6%，午收599.5元；阿里巴巴 （09988） 升0.68%，午收206.6元。海底撈跌逾半成，午收37.7元，為表現最差藍籌。金礦股挫下挫、特步 （01368） 獲高瓴認購5億元可換股債券，半日升16.8%；中國燃氣 （00384） 合營涉河北天然氣爆炸，急跌14.5%後，中途停牌。
【12：00】恒指中午跌219點報28622點。
【11：54】財新傳媒旗下「我聞」平台最新報道稱，遼寧政府已與恒大集團 （03333） 商討安排國資入股盛京銀行 （02066） 事宜，但雙方因為某種原因尚未談攏，恒大股價現跌逾2%，最新報10.98元；盛京銀行現跌1.4%﹐最新報7.3元。
【11：50】希瑪眼科 （03309） 受捧，現升18.6%，最新報8.09元，盤中高見8.15元，成交額3.1億元。
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【11：49】港股跌幅略收窄，現跌逾200點。
【11：16】外媒報道，有份營運廣東省台山核電站的法國公司去信美國政府指，核電站有即時輻射威脅。中國廣核集團回應指，台山核電站及周邊環境指標正常。中廣核電力 （01816） 股價隨大市下跌，現跌1.2%，最新報1.7元，盤中低見1.66元，創一個月低，成交額6077萬元。
【11：00】中國燃氣 （00384） 急跌後，中途停牌。
【10：55】黃金價格跌至近一個月低位，金價周一盤中一度觸及1845美元水平。金礦股下跌，紫金 （02899） 現跌6.3%；招金 （01818） 跌4.3%；山東黃金 （01787） 跌3.7%；中國黃金國際 （02099） 跌5.3%；SPDR金ETF （02840） 跌1.9%。
【10：38】藍籌海底撈 （06862） 現跌逾6%，最新報37.35元，成交額1.4億元，創一年新低。瑞信分別下調海底撈、九毛九 （09922） 及呷哺呷哺 （00520） 今年度每股盈利6%、9%及12%，當中維持九毛九為行業首選。
【10：33】中國平安 （02318） 首五個月集團原保險合同保費收入合共3610.82億元人民幣，按年下跌5.7%。平保現跌逾2%，最新報79.2元，盤中低見79元，創1個月低。
【10：23】中國燃氣 （00384） 今早股價下挫，盤中低見24.95元，曾跌近17%，最新報25.2元，跌15%，成交額6.1億元。大和發布報告指出，中國燃氣持股85%的合資公司於6月13日在河北十堰市發生氣體爆炸，造死12人死亡，超過130人受傷。另外，大和降中國燃氣評級至「持有」，但維持目標價29.75元。
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【10：10】A股下跌，三大指數跌逾1%，恒指跌幅擴大至逾300點，現報28,521點。
【10：03】比亞迪曾升逾4% 王傳福稱正與小米洽談汽車合作
【09：52】【特步1368】特步曾漲3成創新高 獲高瓴認購5億元可換股債券
【09：38】美股科技股昨夜造好，港股科技股今早跟隨，騰訊 （00700） 現升0.3%、阿里巴巴 （09988） 現升1.6%。
【09：24】人民幣中間價報6.407兌1美元，較上日中間價下跌214點子。在岸及離岸人民幣雙雙跌穿6.4。中國《金融時報》頭版引述分析師文章稱，預計人民幣匯率趨近貶值拐點，下半年大概率會出現貶值壓力。
【09：20】恒指於競價時段升104點，報28946點。
【09：15】6月期指高開112點報28918，較上周五現貨收市高水75點。
【09：09】台股早段上升，升0.7%。
【09：05】日韓股市初段上升，日股升0.9%、韓股升0.2%。
【09：00】SOHO中國 （00410） 今早停牌，以待刊發有關內幕消息及根據收購及合併守則而作出的公告。
【08：00】美股三大指數個別發展，道指下跌，納指上升。科技股造好， 蘋果（美：AAPL）升2.5%。女股神Cathie Wood旗下ETF Ark Innovation（ARKK）升1.9%。
圖看美股收市
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編輯：吳敏芳