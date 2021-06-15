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【特步1368】特步向高瓴發5億元CB　換股價溢價15%

股市 09:06 2021/06/15

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特步 （01368） 宣布，向高瓴管理的GSUM IV Holdings Limited配售5億港元可換股債券，年利率1.8%。悉數轉換後，將發行最多約5436.2萬股，相當於擴大後股本2.03%。初步換股價為每股10.244元，較上日收市價8.88元溢價15.4%。所得款項淨額為4.99億元，擬用於現有債務再融 資、營運資金及其他一般企業用途。

另外，特步全資附屬特步環球亦與高瓴管理的GSUM VII Holdings Limited訂立認購協議，投資者有條件認購6500萬美元的零息可換股債券。可換股債券為永債證券，可於發行日期後任何時間轉換。

悉數轉換後，投資者將持有特步環球20%股權。特步環球於2019年收購運動悠閒品牌的擁有人E -Land Footwear USA Holdings Inc。目前特步環球持有「蓋世威」及「帕拉丁」牌。

相關文章：【特步1368】特步發布環保新品「聚乳酸T恤」 股價曾升近一成

【異動股】安踏、李寧、特步齊破頂　特步升逾9%　分析：憧憬天貓618銷售造好

編輯：吳敏芳

 

港股 特步國際（01368） 收購 債券 可換股債券

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