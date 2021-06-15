▲ 【特步1368】特步創新高收升兩成 獲高瓴認購5億元可換股債券

特步 （01368） 宣布，向高瓴資本管理的GSUM IV Holdings Limited配售5億港元可換股債券，年利率1.8%。悉數轉換後，特步將發行最多約5436.2萬股，相當於擴大後股本2.03%。特步初步換股價為每股10.244元，較上日收市價8.88元溢價15.4%。特步表示，所得款項淨額為4.99億元，擬用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

特步周二早上股價大漲，最多升3成見11.58元，創新高，收報10.72元，升20.7%，成交12.15億元。

另外，特步全資附屬特步環球亦與高瓴管理的GSUM VII Holdings Limited訂立認購協議，投資者有條件認購6500萬美元的零息可換股債券。可換股債券為永債證券，可於發行日期後任何時間轉換。

悉數轉換後，投資者將持有特步環球20%股權。特步環球於2019年收購運動悠閒品牌的擁有人E -Land Footwear USA Holdings Inc。目前特步環球持有「蓋世威」及「帕拉丁」牌。

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編輯：吳敏芳