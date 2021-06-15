紐約聯儲調查：一年期通脹預期升至4% 創2013年來新高

▲ 紐約儲行調查發現，美國消費者對明年通脹預期有所上升。（法新社資料圖片）

紐約聯邦儲備銀行的月度調查顯示，美國消費者對通脹、房價、收入和勞動力市場的預期，在5月份均有所上升。

消費者對明年通脹情況的預期中值，由4月份的3.4%上升至5月份的4%，為連續第七個月走高，並創下2013年推出通脹預期調查以來新高。此外，消費者對未來三年通脹的預期，亦從3.1%溫和上升至3.6%。

在更多企業重新開業、旅行增加和招聘改善之際，消費者對勞動力市場的前景也更加樂觀。調查顯示，5月份美國失業率上升可能性的平均預期，從4月份的34.6%降至31.9%，創調查推出以來新低。

此外，明年失業預期的可能性也創下新低，從4月份的15%降至5月份的平均12.6%。這種轉變在40歲以下、家庭收入低於50000美元以及高中學歷以下的工人中最為明顯。

工人們還預計，如果失業，他們找到新工作的機率會更高，從4月份的49.8%上升到5月份的54%，為該調查月度環比增幅最大的一次，並達到2020年2月以來的最高水平，但仍低於新冠疫情前的水平。

美國聯儲局官員們表示，他們將很快開始縮減月度購債計劃的討論。一些經濟學家預計，對話可能會在本周二和周三舉行的政策會議期間開始。

【美國經濟】美國通脹見13年來高位 聯儲局何時轉軚？

摩通：現金為王 美通脹升或逼儲局加息

【通脹升溫】聯儲局本周議息 大摩預期會議將討論收水

編輯：李勝君



