  • 30°C
香港時間 : 2021615日 (二) 09:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國通脹】紐約聯儲調查：一年期通脹預期升至4% 創2013年來新高

股市 01:53 2021/06/15

分享：

紐約儲行調查發現，美國消費者對明年通脹預期有所上升。（法新社資料圖片）

紐約聯邦儲備銀行的月度調查顯示，美國消費者對通脹、房價、收入和勞動力市場的預期，在5月份均有所上升。

消費者對明年通脹情況的預期中值，由4月份的3.4%上升至5月份的4%，為連續第七個月走高，並創下2013年推出通脹預期調查以來新高。此外，消費者對未來三年通脹的預期，亦從3.1%溫和上升至3.6%。

在更多企業重新開業、旅行增加和招聘改善之際，消費者對勞動力市場的前景也更加樂觀。調查顯示，5月份美國失業率上升可能性的平均預期，從4月份的34.6%降至31.9%，創調查推出以來新低。

此外，明年失業預期的可能性也創下新低，從4月份的15%降至5月份的平均12.6%。這種轉變在40歲以下、家庭收入低於50000美元以及高中學歷以下的工人中最為明顯。

工人們還預計，如果失業，他們找到新工作的機率會更高，從4月份的49.8%上升到5月份的54%，為該調查月度環比增幅最大的一次，並達到2020年2月以來的最高水平，但仍低於新冠疫情前的水平。

美國聯儲局官員們表示，他們將很快開始縮減月度購債計劃的討論。一些經濟學家預計，對話可能會在本周二和周三舉行的政策會議期間開始。

【美國經濟】美國通脹見13年來高位　聯儲局何時轉軚？

摩通：現金為王 美通脹升或逼儲局加息

【通脹升溫】聯儲局本周議息 大摩預期會議將討論收水

編輯：李勝君

經濟 貨幣政策 美股 疫情 美國聯儲局 通脹 失業率 紐約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）