摩通：現金為王 美通脹升或逼儲局加息

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【美股市況】道指挫逾260點 納指升逾0.3% 大型科技股領漲 蘋果、FB升逾1% （不斷更新）
摩根大通認為現金是王道（cash is king），至少在目前是這樣。行政總裁戴蒙（Jamie Dimon ）周一在摩根士丹利美國金融會議上說，摩根大通一直在 「有效地囤積 」現金，而不是用來購買國債或其他投資，因為通脹上升可能會迫使美國聯儲局提高利率。
他說，按資產計算，這家美國最大的銀行已將自己定位為受益於利率上升，這將使其購買更高收益的資產。
長期擔任摩根大通行政總裁的戴蒙說：「我們有大量的現金和能力，我們將非常有耐心，因為我認為有一個非常好的機會，美國通脹將不僅僅是過渡性的。」
「如果你看看我們的資產負債表，我們有5000億美元的現金，我們實際上一直在有效地囤積愈來愈多的現金，等待在更高利率下投資的機會。」戴蒙說。「我確實預計會看到更高的利率和更多的通脹，我們為此做好了準備。」
聯儲局官員稱目前的通脹飈升是過渡性的，意味是短暫的。但市場有愈來愈多的聲音提出質疑，包括德意志銀行的經濟學家和對沖基金的億萬富翁，他們警告說，如果儲局忽視通脹，後果不堪設想。
戴蒙說，摩通積累現金佔今年預期淨利息收入減少的一半左右，另一半是來自於信用卡餘額的減少。該行現在預計2021年的淨利息收入為525億美元，低於它在2月份披露的550億美元。
編輯：李勝君