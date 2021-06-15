▲ 【美國加息】摩通CEO：預留5000億美元部署儲局加息投資機會

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）出席論壇時提出「現金是王道（cash is king），至少在目前是這樣」。戴蒙周一在摩根士丹利美國金融會議上說，摩根大通一直在 「有效地囤積 」現金，最新資產負債表有5000億美元現金，未動用相關資金購買國債或其他投資，是因為通脹上升可能會迫使美國聯儲局提高利率。

他說，按資產計算，這家美國最大的銀行已將自己定位為受益於利率上升，這將使其購買更高收益的資產。

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長期擔任摩根大通行政總裁的戴蒙說：「我們有大量的現金和能力，我們將非常有耐心，因為我認為有一個非常好的機會，美國通脹將不僅僅是過渡性的。」

「如果你看看我們的資產負債表，我們有5000億美元的現金，我們實際上一直在有效地囤積愈來愈多的現金，等待在更高利率下投資的機會。」戴蒙說。「我確實預計會看到更高的利率和更多的通脹，我們為此做好了準備。」

聯儲局官員稱目前的通脹飈升是過渡性的，意味是短暫的。但市場有愈來愈多的聲音提出質疑，包括德意志銀行的經濟學家和對沖基金的億萬富翁，他們警告說，如果儲局忽視通脹，後果不堪設想。

戴蒙說，摩通積累現金佔今年預期淨利息收入減少的一半左右，另一半是來自於信用卡餘額的減少。該行現在預計2021年的淨利息收入為525億美元，低於它在2月份披露的550億美元。

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編輯：李勝君