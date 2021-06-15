【科網股】社區團購行業降溫？ 有傳着數優惠大縮水

市監局對十薈團不正當價格行為案作出150萬元（人民幣，下同）的行政處罰頂格罰款後，市場傳出部分平台被責令下架「0.01元秒殺」商品的消息。社區團購似乎由無序擴張，走向規範化發展，行業優惠也大幅縮水。

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由於當局以低於成本價傾銷和價格欺詐為由，對十薈團處以頂格罰款，故部分平台再次收到整改要求，要求繼續收緊補貼。據報道，江蘇一家有兩年社區團購經驗的團長透露，社區團購新平台剛上綫時佣金都很高，能達到10%，目前幾家平台的佣金則降到了1%至5%不等。

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市場人士指，社區團購打「價格戰」並非明智之選，讓消費者對平台產生依賴，更多要靠服務品質、商品質量及售後服務等綜合能力。對於接下來的發展，有分析預測，很大的可能性跟打車市場類似，單憑運營很難最終定出勝負，而且即使跑出也是慘勝，不排除幕後資本會坐到一起，通過合併的方式來休戰。

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記者：林衛