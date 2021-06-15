【券商點睇】海通預料通脹憂慮快將過去 Ａ股有望創年內新高

海通證券首席經濟學家兼首席策略分析師荀玉根發布報告稱，股市對通脹最擔憂的時間已經過去，基本面支持下A股指數年內有望創新高。

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之前，國家統計局公布5月工業品出廠價格指數（PPI）按年增長9%，創13年來新高。但市場認為，上游價格未能傳導至下游，居民消費價格指數（CPI）按年升1.3%，但按月卻下跌0.2%，顯示通脹短期拐點或即將來臨。

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荀玉根表示，當前這種復甦的錯位，使得本輪全球復甦時間拖得更長，因此第二階段的通脹壓力可能要等明年上半年才體現出來。

他說：「A股年內有望創新高。隨着通脹最擔憂的階段過去，盈利將成為市場主要的驅動力，而我們判斷今年企業盈利還將向上。」以上證指數計，今年2月曾高見3731點，意味年內有望再次挑戰3700點或更高水平。

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記者：林衛