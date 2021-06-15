【券商點睇】國際油價重上70美元 油服行業隨即翻生？

銀河證券出，隨着國際油價持續上行，必然對石油相關行業帶來影響，除了對石油開採行業帶來直接利益外，也對油服行業形成利好。特別是今年二季以來，東方財富油服概念板塊內個股有較為出色的表現，共有27只個股實現上漲，佔比達60%。

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其中，A股掛牌的山東墨龍（深：002490）、恒泰艾普（深：300157）、厚普股份（深：300471）、雪人股份（深：002639）、*ST寶德（深：300023）和ST仁智（深：002629）等6隻個股上漲幅度超過20%。

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值得注意是，油服板塊的上漲與資金面因素也有關係。數據顯示，北上資金正積極部署部分油服股。第二季度以來，共8隻個股獲7.79億元（人民幣，下同）北向資金增持，而這8隻個股獲北上資金增持均超1,000萬元；其中，北上資金對杰瑞股份（深：002353）興趣最高，增持額高達2.99億元。

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記者：林衛