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【券商點睇】國際油價重上70美元 油服行業隨即翻生？

股樓投資 01:17 2021/06/15

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銀河證券出，隨着國際油價持續上行，必然對石油相關行業帶來影響，除了對石油開採行業帶來直接利益外，也對油服行業形成利好。特別是今年二季以來，東方財富油服概念板塊內個股有較為出色的表現，共有27只個股實現上漲，佔比達60%。

【美股焦點】Novavax公布新冠疫苗效用率達90.4%　股價盤前大漲10.8%，請按【見下頁

其中，A股掛牌的山東墨龍（深：002490）、恒泰艾普（深：300157）、厚普股份（深：300471）、雪人股份（深：002639）、*ST寶德（深：300023）和ST仁智（深：002629）等6隻個股上漲幅度超過20%。

【美股分析】小摩看好埃克森美孚能源轉型前景　予增持評級目標價76美元，請按【見下頁

值得注意是，油服板塊的上漲與資金面因素也有關係。數據顯示，北上資金正積極部署部分油服股。第二季度以來，共8隻個股獲7.79億元（人民幣，下同）北向資金增持，而這8隻個股獲北上資金增持均超1,000萬元；其中，北上資金對杰瑞股份（深：002353）興趣最高，增持額高達2.99億元。

【延伸閱讀】券商點睇：光大證券看好港股全年跑贏A股  建議重點關注6類股份，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 ST仁智（深：002629） 厚普股份（深：300471） 恒泰艾普（深：300157） 石油 雪人股份（深：002639） 山東墨龍（深：002490） 油服股 A股

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