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【芯片大戰】高通：若Nvidia收購失敗 有意投資半導體設計公司Arm

股市 23:13 2021/06/14

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高通：若Nvidia收購失敗 有意投資半導體設計公司Arm

美國半導體公司英偉達Nvidia（美：NVDA）自去年起宣布以400億美元收購半導體設計與軟件公司ARM，但交易遲遲未落實，今年初亦傳出收購受阻的消息。據英國《每日電訊報》報道指，美國芯片商高通（美：QCOM）表示，若該宗交易最終沒有落成，高通將會考慮參與投資ARM公司。

《每日電訊報》引述即將上任的高通首席執行官Cristiano Amon指，若果軟銀最終並不是將ARM出售給Nvidia，而是讓ARM上市，高通與該行業的其他投資者將會樂意認購ARM的股份。

Cristiano Amon又指，ARM若獨立上市，將會在半導體生態圈中尋找到更多的投資、合作夥伴，以及客戶，公司未來有很多的可能性。

ARM現時是軟銀旗下的半導體設計及軟件公司，但公司並不生產芯片，只是向企業提供芯片架構設計。據悉，目前全球95%的智能手機，以及95%中國設計的芯片，均採用ARM設計的節能芯片架構，公司向超過500間公司授權其芯片設計，允許公司使用該設計自製芯片。

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記者：梁安琪

美股 高通（Qualcomm，美：QCOM） 輝達（Nvidia，美：NVDA） 收購 晶片 智能手機 設計 電訊 軟件 NVIDIA

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