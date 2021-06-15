【開市9點半】王傳福自揭比亞迪與小米洽談合作　端午節假期國內出遊人次大增94%

（1）聯儲局今明兩日（15日、16日）舉行議息會議，會後聯儲局主席鮑威爾將發表講話，市場聚焦聯儲局會否討論退市策略，隔晚美股由科技股領漲。「最貴新股」時代天使 （新上市編號：06699） 擬明日（16日）上市，今日將公布招股結果及進行暗盤交易。比亞迪（01211）王傳福透露與小米（01810）洽談造車合作，留意今早表現。

【一周前膽】聚焦聯儲局議息會議 時代天使6699周三上市

即睇開市9點半重點：

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（2）文旅部指，端午節假期國內錄近9千萬人次出遊，按年大增94%，關注今早旅遊消費股表現。

文旅部：端午假期國內旅遊出遊8913.6萬人次 恢復至疫前同期的98.7%

（3）時代天使今將公布招股結果，暗盤交易及上市前，先了解百億箍牙王國是如何建立。

【新股IPO】時代天使6699如何發跡？ 初期陷資金緊張 創辦人一度扺押物業支付薪金 建立百億箍牙王國

（4）Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克「造市」言論不斷，今次又指再次接受用比特幣買Tesla。

【bitcoin】馬斯克再反口重新接納比特幣買Tesla 比特幣升越40000美元

（5）呷哺呷哺 （00520） 前CEO趙怡一個月內先後被解除行政總裁職務，及被罷免執行董事一職。

【人事震蕩】呷哺呷哺罷免前CEO趙怡執行董事一職 上周五生效

（6）美國藥廠Novavax（美：NVAX）周一公布，旗下新冠疫苗「NVX-CoV2373」有效率超過90%，預計今年第三季度向FDA申請授權。

【疫苗接種】美國藥廠Novavax稱其疫苗有效率逾90% 計劃第三季向FDA申請授權

（7）比亞迪 （01211） 董事長王傳福稱，目前正與小米 （01810） 在汽車領域洽談合作。

【電動車】比亞迪王傳福否認「勸雷軍別造車」 稱正與小米洽談汽車合作

（8）贛鋒鋰業 （01772） 斥逾10億元，向澳大利亞金礦商Firefinch（澳：FFX）收購，位於非洲馬里南部地區的鋰輝石礦項目50%的權益。

【電動車電池】贛鋒鋰業擬收購非洲鋰輝石礦項目50%權益 作價10.1億

（9）越秀 （00123） 擬分拆物業管理業務越秀服務獨立上市。

【新股IPO】越秀服務最快下周二建簿 集資最多19.5億 去年純利增1倍

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊