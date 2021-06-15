  • 29°C
香港時間 : 2021615日 (二) 07:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】王傳福自揭比亞迪與小米洽談合作　端午節假期國內出遊人次大增94%

股市 06:45 2021/06/15

分享：

（1）聯儲局今明兩日（15日、16日）舉行議息會議，會後聯儲局主席鮑威爾將發表講話，市場聚焦聯儲局會否討論退市策略，隔晚美股由科技股領漲。「最貴新股」時代天使  （新上市編號：06699）  擬明日（16日）上市，今日將公布招股結果及進行暗盤交易。比亞迪（01211）王傳福透露與小米（01810）洽談造車合作，留意今早表現。

【一周前膽】聚焦聯儲局議息會議　時代天使6699周三上市

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

（2）文旅部指，端午節假期國內錄近9千萬人次出遊，按年大增94%，關注今早旅遊消費股表現。

文旅部：端午假期國內旅遊出遊8913.6萬人次 恢復至疫前同期的98.7%

（3）時代天使今將公布招股結果，暗盤交易及上市前，先了解百億箍牙王國是如何建立。

【新股IPO】時代天使6699如何發跡？　初期陷資金緊張　創辦人一度扺押物業支付薪金　建立百億箍牙王國

（4）Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克「造市」言論不斷，今次又指再次接受用比特幣買Tesla。

【bitcoin】馬斯克再反口重新接納比特幣買Tesla　比特幣升越40000美元

（5）呷哺呷哺 （00520） 前CEO趙怡一個月內先後被解除行政總裁職務，及被罷免執行董事一職。

【人事震蕩】呷哺呷哺罷免前CEO趙怡執行董事一職 上周五生效

（6）美國藥廠Novavax（美：NVAX）周一公布，旗下新冠疫苗「NVX-CoV2373」有效率超過90%，預計今年第三季度向FDA申請授權。

【疫苗接種】美國藥廠Novavax稱其疫苗有效率逾90%　計劃第三季向FDA申請授權

（7）比亞迪 （01211） 董事長王傳福稱，目前正與小米 （01810） 在汽車領域洽談合作。

【電動車】比亞迪王傳福否認「勸雷軍別造車」 稱正與小米洽談汽車合作

（8）贛鋒鋰業  （01772）  斥逾10億元，向澳大利亞金礦商Firefinch（澳：FFX）收購，位於非洲馬里南部地區的鋰輝石礦項目50%的權益。

【電動車電池】贛鋒鋰業擬收購非洲鋰輝石礦項目50%權益 作價10.1億

（9）越秀  （00123）  擬分拆物業管理業務越秀服務獨立上市。

【新股IPO】越秀服務最快下周二建簿　集資最多19.5億　去年純利增1倍

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】美國5月通脹創近13年新高　標指破頂納指齊升　時代天使傳場外交易大漲五成
2021/06/11
【開市9點半】美國5月通脹創近13年新高　標指破頂納指齊升　時代天使傳場外交易大漲五成
【開市9點半】中美緊張關係恐升溫　拜登變招審查外國對手應用程式　美團員工人數挑戰10萬
2021/06/10
【開市9點半】中美緊張關係恐升溫　拜登變招審查外國對手應用程式　美團員工人數挑戰10萬
【開市9點半】比亞迪重上200元　傳與蘋果洽談供應電池　長和斥6130萬　繼3月後再度回購
2021/06/09
【開市9點半】比亞迪重上200元　傳與蘋果洽談供應電池　長和斥6130萬　繼3月後再度回購
【開市9點半】滙豐委任廖宜建及Rosha為亞太區聯席CEO　時代天使今截止招股　勢超購1000倍
2021/06/08
【開市9點半】滙豐委任廖宜建及Rosha為亞太區聯席CEO　時代天使今截止招股　勢超購1000倍
【開市9點半】京基金融2.7億　購福布斯環球聯盟母企　本周iBond認購尾班車、兩新股今招股
2021/06/07
【開市9點半】京基金融2.7億　購福布斯環球聯盟母企　本周iBond認購尾班車、兩新股今招股
港股 美股 贛鋒鋰業（01772） 越秀地產（00123） 小米集團－W（01810） 時代天使（06699） 比亞迪股份（01211） 疫苗 箍牙 收購

上一篇文章

【新股IPO】時代天使6699獲79萬人認購　凍資6115億（附配發結果）

下一篇文章

【恒指黑期+ADR】阿里巴巴美股高港1.2%　恒指黑期撲29000關（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高