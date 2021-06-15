【保護私隱】香港用戶可享用防跟蹤Private Relay功能

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【網絡攻擊】如何防範演變不斷的勒索軟件攻擊？
蘋果（Apple）最近舉行的2021年全球開發者大會（WWDC），除WWDC慣常出現的系統更新外，今年特別強調用戶私隱保護，「Private Relay」、「Hide My Email」功能最受關注。
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不鼓勵以VPN使用Private Relay功能
Private Relay的功能，主要是隱藏用家的IP地址，較難被第三方如廣告公司追踪。用戶在使用Safari瀏覽器時，瀏覽器會先將用戶端指令傳送到蘋果公司的伺服器，伺服器刪走用戶IP地址，把指令再經第三方的伺服器轉駁到最終目的地，該目的地的司服器，只能見到客戶的伺服器名稱(Sever Name)。
香港用戶可以享用Private Relay功能，但白俄羅斯、中國、哥倫比亞、埃及、哈薩克斯坦、菲律賓、沙特阿拉伯、南非、土庫曼斯坦及烏干達的用戶，基於當地法規所限，將來未能使用Private Relay功能。若用戶身在以上地區，亦不能透過使用VPN上網，來享用Private Relay功能。
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Hide My Email不縱容濫發電郵
另一Hide My Email功能，主要是方便用戶在使用電郵登記第三方服務或與陌生人通訊時，不用透露自己的電郵地址，收件人只會見到一個由系統隨機生成的新電郵地址。然而，用戶可否藉此功能，在隱藏真實身份下發送垃圾郵件，甚至是具詐騙目的電郵？
原來Hide My Email功能只允許用戶發訊息給一位收件人，限制了傳送垃圾郵件的可能性。此外，蘋果還有其他限制措施，用作防止濫用該功能。
記者：梁巧恩