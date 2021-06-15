  • 30°C
香港時間 : 2021615日 (二) 09:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保護私隱】香港用戶可享用防跟蹤Private Relay功能

科技 09:00 2021/06/15

分享：

蘋果（Apple）最近舉行的2021年全球開發者大會（WWDC），除WWDC慣常出現的系統更新外，今年特別強調用戶私隱保護，「Private Relay」、「Hide My Email」功能最受關注。

【iPhone13】蘋果iPhone13系列已獲EEC註冊認證　涉及7款不同產品型號

【無綫耳機】蘋果Beats Studio Buds耳機或在7月21日亮相　產品約售1,164港元

不鼓勵以VPN使用Private Relay功能
Private Relay的功能，主要是隱藏用家的IP地址，較難被第三方如廣告公司追踪。用戶在使用Safari瀏覽器時，瀏覽器會先將用戶端指令傳送到蘋果公司的伺服器，伺服器刪走用戶IP地址，把指令再經第三方的伺服器轉駁到最終目的地，該目的地的司服器，只能見到客戶的伺服器名稱(Sever Name)。

香港用戶可以享用Private Relay功能，但白俄羅斯、中國、哥倫比亞、埃及、哈薩克斯坦、菲律賓、沙特阿拉伯、南非、土庫曼斯坦及烏干達的用戶，基於當地法規所限，將來未能使用Private Relay功能。若用戶身在以上地區，亦不能透過使用VPN上網，來享用Private Relay功能。

【人工智能】AI芯片大廠Nvidia有意收購DeepMap　累積自動駕駛技術

Google蘋果共佔逾9成市佔　或遭日本展開反壟斷調查

Hide My Email不縱容濫發電郵
另一Hide My Email功能，主要是方便用戶在使用電郵登記第三方服務或與陌生人通訊時，不用透露自己的電郵地址，收件人只會見到一個由系統隨機生成的新電郵地址。然而，用戶可否藉此功能，在隱藏真實身份下發送垃圾郵件，甚至是具詐騙目的電郵？

原來Hide My Email功能只允許用戶發訊息給一位收件人，限制了傳送垃圾郵件的可能性。此外，蘋果還有其他限制措施，用作防止濫用該功能。

記者：梁巧恩

相關文章

【數據洩露】美國電子遊戲商EA遭黑客入侵　遊戲原始碼被竊涉及780GB數據
2021/06/11
【數據洩露】美國電子遊戲商EA遭黑客入侵　遊戲原始碼被竊涉及780GB數據
【每日焦點】蘋果WWWDC 21重點一覽　FaceTime同步睇戲、AirPods功能升級、大增私隱功能
2021/06/08
【每日焦點】蘋果WWWDC 21重點一覽　FaceTime同步睇戲、AirPods功能升級、大增私隱功能
【中小企教室】港企私隱意識增　宜向員工提供及時知識
2021/05/30
【中小企教室】港企私隱意識增　宜向員工提供及時知識
【Facebook】Facebook、Instagram推新功能　即日起可隱藏Like數
2021/05/27
【Facebook】Facebook、Instagram推新功能　即日起可隱藏Like數

你可能感興趣

【數據洩露】美國電子遊戲商EA遭黑客入侵　遊戲原始碼被竊涉及780GB數據
12:10 2021/06/11
【數據洩露】美國電子遊戲商EA遭黑客入侵　遊戲原始碼被竊涉及780GB數據
【每日焦點】蘋果WWWDC 21重點一覽　FaceTime同步睇戲、AirPods功能升級、大增私隱功能
21:00 2021/06/08
【每日焦點】蘋果WWWDC 21重點一覽　FaceTime同步睇戲、AirPods功能升級、大增私隱功能
【中小企教室】港企私隱意識增　宜向員工提供及時知識
17:30 2021/05/30
【中小企教室】港企私隱意識增　宜向員工提供及時知識
軟件 蘋果發佈會 蘋果（Apple，美：AAPL） 烏干達 土庫曼斯坦 Safari 白俄羅斯 哈薩克斯坦 哥倫比亞 沙特阿拉伯

下一篇文章

【網絡攻擊】如何防範演變不斷的勒索軟件攻擊？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G