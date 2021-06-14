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【疫市開店】壽司郎大埔店開幕　早上10半已截龍　食客盼增分店應付需求

商業 20:56 2021/06/14

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壽司郎大埔店今日（14日）開幕，不過其facebook早上10時半已宣布，取票人數超過接待上限，現在已停止取票。（壽司郎facebook圖片）

壽司郎大埔店今日（14日）開幕，不過其facebook早上10時半已宣布，取票人數超過接待上限，現在已停止取票。現時壽司郎於新界東只有大埔分店，不少市民均希望增加分店，以應付需求。

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壽司郎指，該分店6月14日至20日以試業形式營運，時間為早上11時半至晚上9時半，正式營業日子為6月21日，時間亦會延長，由早上10時半至晚上10時半。開幕限定優惠帶來極上大吞拿魚腩12元。

根據網民上載的片段顯示，店舖未開門已經有大批市民排隊。有網民指，今早9時多已開始派籌，但10時半已截止取票。

若吃不到堂食亦不用失望，大埔店亦有推出外賣自取，只限外賣A、B、C盛合，各盛合均提供一人前$88、二人前$176、三人前$264，亦可預訂1週之內的外賣。

大埔店是壽司郎第9間分店，亦是繼屯門店後，在新界區的第2間分店。未來壽司郎會繼續擴充，將於葵芳新都會廣場及旺角號瓊華中心開新分店。

壽司郎大埔店
地址：大埔安邦路8及10號大埔超級城B區1樓128號舖

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責任編輯：朱悅瀅

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