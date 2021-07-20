▲ 【銀色債券】3.5厘高息銀債開售 60歲都可以買、認購銀債5大不可不知

繼通脹掛鈎債券（iBond），由港府發行的銀色債券緊接發行，並在7月20日上午9時至7月30日下午2時接受認購。金管局公布，今年銀色債券維持3.5厘「保底息」，並首次放寬至60歲或以上長者認購銀債，即1962年或之前出生，發行年期為3年。銀債每手1萬元，目標發行額為240億元，政府可視乎情況，將限額可提升至300億元，更勝iBond。

銀色債券將不遲於8月6日公布發行額及認購結果，發行日為8月10日。銀色債券每位投資者最多可獲發100手。

以發行額度最少240億元，今批銀債的目標發行額度較上一批發行額至少增60%，相信部分原因是應付放寬購買年齡後需求大增。

券商銀行均為銀債認購者提供各項優惠【下一頁】

銀色債券認購詳情

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

與iBond發行額200億元相比，銀色債券發行額更高，獲分手數勢超iBond。

金管局解說銀債及通脹預測【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

重點1：銀債首次將合資格年齡降至60歲

政府2016年推出第一批銀色債券以來，一直都是專門提供予65歲或以上的長者認購，直至今年2月在《財政預算案》中宣布，決定將合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。

根據金管局去年引述數據指，全港65歲或以上的人口約130萬至140萬人，而且銀債同樣以「循環配發機制」分發，以確保人人有份，今次下降入場門檻意味銀債的「競爭」將更加激烈。

重點2：銀債保底息較iBond更高 上批3.5厘

若以通脹升溫預期解釋iBond熾熱的認購反應，相信同樣適用於銀債。銀債與iBond一樣，利息會以與通脹掛鈎的浮息或保證利率的定息釐定，以較高者為準。而銀債的保證利率較iBond更高，以2020年發行的第5批銀債為例，保證利率就提高至3.5厘。

以銀債接近0風險的特性，加上最少提供保證利率3.5厘，回報遠勝一般銀行的定期存款，對偏好穩健收息的投資者自然是更具吸引力的投資。

重點3：今批銀債至少發行240億元

早年的銀債認購反應其實不算太過熱烈，每批認購人數只有幾萬人，即使最踴躍的第1批銀債都只錄得7.6萬人認購。

但隨著政府去年加碼發行額至100億元，上一批銀債認購人數首次超過10萬，共有超過13.5萬人申購，人均認購手數接近32手，可見長者出手更進取。

值得留意的是，切忌經多於1間銀行或券商重覆認購，否則金管局會拒絕該個人的所有申請。

重點4：設有個人最高配發金額 以100手為上限

政府去年大幅提高銀債發行額後，考慮到部分長者大手認購銀債、個別甚至斥資過千萬，為免銀債過於集中在部分投資者，遂在上批銀債引入個人最高配發金額，以100萬元（即100手）為上限。

重點5：銀債不設二手市場 提早放售只可向銀行贖回

與iBond不同，銀債並不設有二手市場交易，若投資者想提前贖回，只可透過配售銀行或指定證券經紀，售回予政府，而售價將會以面值100%連同累積利息計算。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

iBond反應歷來最熱，專家料聖誕衝上104【下一頁】

編輯：趙穎妍