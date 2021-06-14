【銀色債券】3.5厘高息銀債即將開賣、60歲都可以買　銀債5大不可不知

市場憧憬通脹升溫，新一批通脹掛鈎債券（iBond）即破紀錄，不論認購人數抑或金額同破紀錄。即將緊接發行的銀色債券，去年將保證利率上調至3.5厘，回報可謂「無得輸」。若銀債今年維持3.5厘保底息，加上首次放寬至60歲或以上長者認購，以iBond認購反應推算，銀債認購反應肯定同樣熾熱。趁銀債開賣前，立即重溫銀債發行重點！

財政司司長陳茂波預告，新一批銀債的發行詳情將於6月底公布，發行額度最少240億元。以2020年銀債相比，今批銀債的目標發行額度較上一批發行額大增60%，相信部分原因是應付放寬購買年齡後需求大增。

iBond獲近72萬人認購創新高 每人僅穩獲2手｜詳見【下一頁】

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重點1：銀債首次將合資格年齡降至60歲

政府2016年推出第一批銀色債券以來，一直都是專門提供予65歲或以上的長者認購，直至今年2月在《財政預算案》中宣布，決定將合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。

根據金管局去年引述數據指，全港65歲或以上的人口約130萬至140萬人，而且銀債同樣以「循環配發機制」分發，以確保人人有份，今次下降入場門檻意味銀債的「競爭」將更加激烈。

重點2：銀債保底息較iBond更高 上批3.5厘

若以通脹升溫預期解釋iBond熾熱的認購反應，相信同樣適用於銀債。銀債與iBond一樣，利息會以與通脹掛鈎的浮息或保證利率的定息釐定，以較高者為準。而銀債的保證利率較iBond更高，以2020年發行的第5批銀債為例，保證利率就提高至3.5厘。

以銀債接近0風險的特性，加上最少提供保證利率3.5厘，回報遠勝一般銀行的定期存款，對偏好穩健收息的投資者自然是更具吸引力的投資。

重點3：今批銀債至少發行240億元

早年的銀債認購反應其實不算太過熱烈，每批認購人數只有幾萬人，即使最踴躍的第1批銀債都只錄得7.6萬人認購。

但隨著政府去年加碼發行額至100億元，上一批銀債認購人數首次超過10萬，共有超過13.5萬人申購，人均認購手數接近32手，可見長者出手更進取。

值得留意的是，切忌經多於1間銀行或券商重覆認購，否則金管局會拒絕該個人的所有申請。

重點4：設有個人最高配發金額 以100手為上限

政府去年大幅提高銀債發行額後，考慮到部分長者大手認購銀債、個別甚至斥資過千萬，為免銀債過於集中在部分投資者，遂在上批銀債引入個人最高配發金額，以100萬元（即100手）為上限。

重點5：銀債不設二手市場 提早放售只可向銀行贖回

與iBond不同，銀債並不設有二手市場交易，若投資者想提前贖回，只可透過配售銀行或指定證券經紀，售回予政府，而售價將會以面值100%連同累積利息計算。

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