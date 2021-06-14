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【電動車】比亞迪王傳福否認「勸雷軍別造車」 稱正與小米洽談汽車合作

股市 19:54 2021/06/14

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比亞迪王傳福否認「勸雷軍別造車」 稱正與小米洽談汽車合作

比亞迪 （01211） 董事長王傳福日前在出席論壇時，曾以小米 （01810） 投擲1000億元造車舉例，指互聯網科企造車，需要把握好戰略方面，以免損失時間，被外界認為是勸小米董事長雷軍不要盲目投入造車行業，別到最後蝕錢又賠時間。王傳福事後再度現身解話，指有關言論是被「誤讀」，又指公司目前正與小米在汽車領域洽談合作。

據新浪報道指，王傳福上周六在出席中國汽車重慶論壇上解話，指「勸雷軍別造車」的言論是被傳媒誤讀，小米與比亞迪有著很好的合作關係，因為比亞迪給小米代工大量的小米手機，兩間公司之間存在一個非常戰略性的合作關係。

他更透露，在未來的汽車業務上，比亞迪也將支持小米在汽車領域的發展，除支持外，比亞迪也願意和小米在汽車領域合作，目前正在洽談一些項目。

另外，他亦強調，當時舉例只是希望提醒一眾造車企業，在汽車迭代的領域中，戰略方向非常重要，好的戰略方向能夠讓公司少走彎路，不好的戰略方向將令公司損失三至四年的時間，在激烈的競爭中可能不會再有機會。

相關文章：【小米造車】雷軍被指夜訪長城汽車研發中心　長汽午後抽升收市倒跌（附短片）

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記者：梁安琪

港股 比亞迪股份（01211） 小米集團－W（01810） 汽車 電動車 雷軍 小米

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