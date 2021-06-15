  • 30°C
香港時間 : 2021615日 (二) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪股價】比亞迪午後續升5%　王傳福稱正與小米洽談汽車合作（附短片）

股市 13:44 2021/06/15

分享：

比亞迪王傳福否認「勸雷軍別造車」 稱正與小米洽談汽車合作

比亞迪 （01211） 董事長王傳福日前在出席論壇時，曾以小米 （01810） 投擲1000億元造車舉例，指互聯網科企造車，需要把握好戰略方面，以免損失時間，被外界認為是勸小米董事長雷軍不要盲目投入造車行業，別到最後蝕錢又賠時間。王傳福事後再度現身解話，指有關言論是被「誤讀」，又指公司目前正與小米在汽車領域洽談合作。

比亞迪股價今日向上，中午收報224.6元，午後升幅擴大，截至下午1時半，最新報225.6元，升5.2%，成交額達25.7億元。

內媒周二（15日）再報道指，據報小米首次在線開放招聘信息，招聘職位多數為與小米自動駕駛汽車業務相關的職位，例如自動駕駛車載基礎架構師，前端平台研發工程師等。小米並未證實有關報道內容。

早前新浪報道指，王傳福上周六在出席中國汽車重慶論壇上解話，指「勸雷軍別造車」的言論是被傳媒誤讀，小米與比亞迪有著很好的合作關係，因為比亞迪給小米代工大量的小米手機，兩間公司之間存在一個非常戰略性的合作關係。

他更透露，在未來的汽車業務上，比亞迪也將支持小米在汽車領域的發展，除支持外，比亞迪也願意和小米在汽車領域合作，目前正在洽談一些項目。

另外，他亦強調，當時舉例只是希望提醒一眾造車企業，在汽車迭代的領域中，戰略方向非常重要，好的戰略方向能夠讓公司少走彎路，不好的戰略方向將令公司損失三至四年的時間，在激烈的競爭中可能不會再有機會。

（第二版新增﹕小米汽車業務招聘）

相關文章：【小米造車】雷軍被指夜訪長城汽車研發中心　長汽午後抽升收市倒跌（附短片）

【比亞迪股價】比亞迪首批100輛新能源車「唐」運往挪威　惟大摩看淡營運能力降評級至「減持」

記者：梁安琪

港股 比亞迪股份（01211） 小米集團－W（01810） 汽車 電動車 雷軍 小米

上一篇文章

【虛擬貨幣】亞洲區塊鏈集團EVG創辦人﹕料5年內兩成全球投資者持有加密貨幣

下一篇文章

【銀行股】畢馬威：低息環境續威脅銀行盈利　料理財通慢熱、南向較熾熱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）