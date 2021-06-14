【台灣疫情】疫情下台灣人關注身心健康　智能手錶交友App需求大增

▲ 疫情下有行業覓到商機，智能手錶銷售大增，交友應用程式的需求亦有增長。（法新社資料圖片及Garmin網站圖片）

台灣自5月爆發新一波疫情以來，影響不少傳統行業的生意，不過亦有行業覓到商機。疫情下台灣消費者對防疫商品有需求，能夠監測身體狀況的智能手錶銷售大增；抗疫在家令交友應用程式的用户數目按月增長；在家購物使網購平台的使用時間大幅提升。

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根據智能手錶Garmin的數據顯示，在台灣具備血氧偵測功能的款式，5月的銷售量較4月大增7成，消費者於5月大大提升使用呼吸放鬆訓練的頻率，藉此訓練呼吸尋求放鬆，估計疫情爆發令不少消費者的焦慮感和壓力上升，更關注身體健康狀況的變化。

交友應用程式Blued觀察到，台灣自5月至今一個月以來，平均每日新增用户數目較4月增長近2成，每日活躍用戶數目也按月升近6%，顯示台灣用戶在抗疫期間減少外出，激發了線上交友的需求。

有台灣媒體引述關鍵議題研究中心的數據顯示，台灣網民於6月3至6日期間，使用時間最長的10大應用程式之中，以網購平台的增長率最多，當中蝦皮購物的使用時間較前一週上升200%，飛比價格也上漲244%。

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責任編輯：朱悅瀅