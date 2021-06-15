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【樓市現象】 3大因素撐樓市 端午節長週末新盤二手同樣旺場 十大屋苑創10週新高

股樓投資 08:16 2021/06/15

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剛過去的端午節長週末樓市交投暢旺，新盤王柏傲莊III進行次輪銷售338伙，即日沽清，二手市場同樣熱鬧，據香港置業的數據，6月12日至13日期間的週末二手市場錄得20宗成交，交投創10週新高。

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據香港置業旗下分行截至周一（14日）下午3時統計，港、九及新界十大二手指標藍籌屋苑於端午節長週末三日(6月12至14日)合共錄22宗成交，單計本週末兩日(6月12至13日)則錄20宗成交，較上週末16宗升約25%，兼創10週新高。

【筍盤推介】港島核心地段上車盤 唔使5分鐘到港鐵站 首期最平60餘萬起，詳見【下一頁


本週末十大指標屋苑有9個皆錄成交，當中以新都城錄4宗表現最為理想；其次為海怡半島錄3宗成交；太古城、西九四小龍、美孚新邨、淘大花園、沙田第一城及維景灣畔則各錄得2宗成交；港灣豪庭則錄1宗成交，僅將軍澳中心暫未有錄得成交。

樓市持續暢旺，主要有三大因素力撐，先是新盤旺場，帶動二手。香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，發展商把握時機推售新盤，當中大圍票王新盤更是兩輪銷售皆即日沽清，豪宅市場大額成交連連，足見市民入市意慾高漲。

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事實上，不少未能成功中抽籤的新盤向隅客為求置業，也會轉投二手市場，也刺激二手交投。


第二，白居二買家獲批「購買資格證明書」後爭相入市，資助房屋屢錄高價成交，二手市場氣氛熾熱，馬泰陽指，買家為免遲買逾貴，皆加快四出睇樓尋覓心頭好，帶動二手指標屋苑交投創10週新高。


第三，隨著本港疫情回穩，市場憧憬中港即將通關引北水重臨，政府亦預告失業率將回落至近一年前水平，經濟復甦步伐有望加快，預計樓市熱上加熱，交投價量齊升。

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記者：陳詠妍


 

柏傲莊III 疫情 二手市場 白居二 發展商 端午節

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