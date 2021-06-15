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【新冠疫苗】遭強迫接種醫護提告 德州法院駁回訴訟

環球社會熱點 10:21 2021/06/15

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美國德州有過百名醫護人員，早前入稟當地法院控告醫院強迫他們接種新冠疫苗。法院上周六（12日）正式駁回訴訟，並形容涉事醫護對新冠疫苗的指控，是錯誤及無關的。醫院表示歡迎法院裁決，醫護代表律師則指會繼續抗爭。

德州178員工未接種新冠疫苗 被醫院停職 【下一頁】

法院上周六裁定，駁訴入稟醫護訴訟，法官休斯（Lynn Hughes）在判辭中反駁控方指新冠疫苗是實驗性且危險的說法，形容指控錯誤及無關聯（false also irrelevant）。

對於員工認為院方停職，甚至進一步解僱決定是「不當解僱」（wrongful termination）。休斯不認同指控，指德州相關法律保障員工免於不當解僱，但僅限員工拒絕執行可能導致刑事處罰行為，而接種新冠疫苗不是非法行為，不會引來刑事處罰，涉事醫護拒絕執行院方認為有助保障員工及病人安全的指令，不當解僱的法例是次案件中並不適用。

醫護代表律師表示會繼續抗爭，他形容保障員工權益，免僱員被威脅參與疫苗試驗，是一場大場戰爭，今次裁決只是其中一仗，暫時未知控方會否上訴。休斯敦循道醫院則表示歡迎判決，未來可集中精力提升服務質素。

美國延長強生疫苗有效期個半月 免數百萬劑過期 【下一頁】

案件源於美國德州休斯敦循道醫院（Houston Methodist Hospital）強迫員工接種疫苗，惹部分員工不滿，117名醫護人員入稟當地法院，指控院方如對待實驗室白老鼠般對待他們。一批限期前仍未接種的醫護已被停職，期間停止支薪。

責任編輯：李俊儀

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