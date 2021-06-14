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【屯馬綫通車】屯馬綫全綫通車在即　約40條巴士及小巴路線需要調整

Hot Talk 18:59 2021/06/14

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屯馬綫全綫將於6月27日通車。

港鐵 （00066） 屯馬綫將於6月27日全綫通車，據運輸署向多個區議會提交公共交通服務調整計劃文件，約40條巴士及小巴路線需要因應屯門綫全綫通車而調整服務，當中最少4條九巴路線取消。

屯馬綫土瓜灣站書法字寫成「圡」，詳見【下一頁】

據運輸署文件指，九巴11、286M、85B及85S的路線與屯馬綫完全重疊，估計屯馬綫通車後乘客量偏低，因此建議取消，繁忙時段的286M亦建議取消，而九巴5X及15X則建議提升至全日服務。巴士及小巴班次調整計劃將在屯馬綫通車約半年後，適時落實或再修訂。

按圖看宋皇臺站及土瓜灣站車站

    點擊圖片放大
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運輸署又建議在屯馬綫通車當日起，來往東頭邨至九龍塘的25A線改為全日服務，行車路線稍為更改，以接駁宋皇臺站，並提供港鐵轉乘優惠。

載通 （00062） 旗下九巴發言人指，約有40條巴士路線受屯馬綫通車影響，佔九巴整體營運路線約一成，對九巴帶來沉重打擊，若運輸署不適時作出路線調整，除為九巴帶來財政壓力，亦會影響九巴在新發展區的服務供應。

相關文章：【港鐵屯馬綫】屯馬綫6月27日全線通車 新增宋皇臺、土瓜灣站（圖解屯馬綫各站特點）

相關文章：【港鐵66】港鐵推網上自助失物處理平台　一文看清如何用App網上登記報失

港股 港鐵公司（00066） 運輸署 屯馬綫 九巴 載通（00062） 小巴 港鐵 巴士 運輸

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