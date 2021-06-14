【電子消費券】調查：8成人促消費券加碼1萬元　長者憂難領取及使用消費券

▲ 【電子消費券】8成人促消費券加碼 調查：倍增至1萬元

5,000元電子消費券將於7月開始接受登記，民主黨調查發現，八成人促政府將消費券加碼至1萬元。調查又顯示，受訪者普遍認為政府應該將消費券一次過發放，並有年長受訪者憂慮以電子形式發放的消費券難以領取及使用。

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民主黨調查發現，主要受訪者均認為消費券總額應由目前的5,000元增至1萬元，比例高達80%。另有70%人認為，政府應該一次過發放5,000元消費券，而非分期派發。

此外，60歲以上的受訪者，有65%人除使用八達通以外，都沒有使用電子消費平台。民主黨福利政策副發言人蘇逸恒指，部分長者連智能手機都缺乏，建議政府應向長者發放現金。

調查又發現，27%受訪者常用電子錢包PayMe。蘇逸恒指，不少小商戶只透過PayMe個人戶口進行交易，認為政府指較少商戶採用PayMe的說法不準確。

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民主黨在6月初訪問985名市民，了解其對政府電子消費券的意見。

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