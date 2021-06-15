【虛擬貨幣】亞洲區塊鏈集團EVG創辦人﹕料5年內兩成全球投資者持有加密貨幣

▲ 亞洲區塊鏈集團EVG創辦人吳德灝表示，現時除美國、韓國等比較先進的國家外，絕大多數國家的加密貨幣市場滲透率僅達個位數字。

加密貨幣近月成為投資界熱話，亞洲區塊鏈集團EVG創辦人吳德灝表示，現時除美國、韓國等比較先進的國家外，絕大多數國家的加密貨幣市場滲透率僅達個位數字。不過他預料，加密貨幣將成為新一代人的新興資產類別，預料未來5年內，將有20%全球市場玩家持有加密貨幣作為資產。

儘管比特幣等一眾加密貨幣價格大起大跌，但吳德灝認為，投資者毋須過份解讀短期波動，他指﹕「金融市場成日好鐘意倒果為因，無論升定跌，總係要揾個藉口。」他舉例，不少人經常將Tesla創辦人Elon Musk的帖文與比特幣價格升跌掛鈎，但他質疑﹕「邊個同你講一定係Elon Musk搞到佢跌？你唔比佢技術性調整，跌返三、五個百分點有幾出奇？」

吳德灝指買加密貨幣「猶如以前買騰訊」，詳見﹕【下一頁】

吳德灝坦言﹕「好多人加入呢個行業係為左追熱潮。」比起短期投機，他反而認為，加密貨幣及區塊鏈的投資潛力應從中長期去看。他相信，隨著世代更迭，加密貨幣將成為新一代的新興資產。他表示，部分年輕一代、曾參與新興科技投資的家族掌舵人風險胃納較高，因此較易接受加密貨幣。

花旗或進軍虛擬貨幣業務，詳見﹕【下一頁】

我們這一代人

從個人層面去看，吳德灝認為，新一代投資者的風險胃納比上一代人明顯不同。他指，對比起上一代人，年輕一代沒有對基本生活的不安全感，投資不再只追求穩定﹕「每個世代所代表的價值都唔同……10年前買港鐵 （00066） 、盈富 （02800） 、滙豐 （00005） ，因為最緊要係派息。但我地呢代呢，就唔係睇PE（市盈率）啦， 我地係睇Price to dream ratio。」

他認為，新一代投資者希望參與到改變世界的創新過程，同時期望能夠從中獲得高回報。而隨著每一個年代發展，都會有新的資產類別出現，眼見加密貨幣在千禧世代中呼聲甚高，他相信，加密貨幣將成為新一代人的投資資產類別。

「大到不能倒」的童話

吳德灝認為，傳統分析師難以理解加密貨幣的投資潛力，皆因他們習慣以現金流折現模型（DCF）等傳統模式套用在新科技上。

他表示﹕「好多人會既定俗成去接受一件事，it is what it is（它本來就是這樣子）。」但他認為，在作出每一個投資的背後，其實投資者不經不覺選擇相信了一些信念。以美元為例，投資者相信美元，因為背後他們相信美國政府能夠「頂住」貨幣。只是基於每個人的出發點不同，而加密貨幣本身較為複雜，不像其他公司股票般，基本面是清晰可見的公司收入。他指，例如當解釋比特幣的時候，提起”currency is trust”（貨幣就是信任），其基本面相對較難理解，就很容易被人當成騙局。

Cathie Wood推祟的「破壞性創新」概念，詳見﹕【下一頁】

尤如投資電動車般，吳德灝指，要長遠投資任何行業，本身必須要相信其背後的信念﹕「你要相信，呢個世界冇too big to fail呢件事，所有野都可以被新科技同埋思想挑戰。」

去中心化浪潮席捲全球

除了年輕一代投資取態改變外，吳德灝認為，加密貨幣、區塊鏈能夠廣泛普及，主要因為中心化（Decentralization）浪潮。他以電視節目為例子，解釋去中心化猶如「無大台」﹕「例如好似以前大家睇開既電視節目，係由大台決定，可能好中心化咁分佈，而家我地鐘意睇某個節目，我會打開個app黎睇。」

吳德灝指，目前不少行業，例如旅遊業、出版業已出現去中心化的過程，而互聯網則奠定了去中心化的基礎。他指，互聯網令資訊流通，為人們提供平台，組織社群，把改變市場的主導權交到更多人手中，去除中間人，容讓每個人有更大主導權去傳播、參與去中心化的過程。他強調，去中心化所帶來最大的改變，並非單純在於技術創新，而是改變了人與人之間的社經行為模式。

他深信，去中心化為未來大趨勢，是「一定會發生」的事情，其對金融業的影響至為深遠，其中加密貨幣作為區塊鏈早期的應用場景之一，預料未來其資產規模將日益擴大。不過他亦承認，去中心化的核心為去除中間人，而在去中心化逐漸盛行的過程中，必然會為既得利益者帶來挑戰。

集團獲新鴻基家族投資

有見及此，吳德灝於2018年創辦EVG，集團以推動區塊鏈及加密貨幣的大規模應用為宗旨，成立短短幾年期間，便獲新鴻基家族、韓國韓華家族等股東投資，目前團隊約70人，公司資產近5億元。

吳德灝表示，傳統投資界及熱衷於投資加密貨幣的「幣圈」人士兩者之間擁有價值觀差異，並不了解對方，因此EVG定位為傳統公司與幣圈人士之間的橋樑。他指，由於自己以前從事金融，擁有替大型家族投資科技的經驗，因此能夠同時理解兩邊的價值觀及想法，為獨有優勢。

幣圈人士與傳統公司需橋樑連接

EVG旗下投資項目包括全球第四大加密貨幣交易所Kraken、剛加入獨角獸行列的區塊鏈遊戲公司Animoca Brands，當中不少公司均為行業領頭羊。吳德灝指，EVG在選擇投資項目時，賽道、團隊及技術為三大考慮因素。他表示，由於行業仍處早期發展階段，集團未來擬集中投資較大型的賽道，例如與金融基建、區塊鏈遊戲相關的項目。

Animoca Brands旗下The Sandbox的土地價值與現實貨幣掛鉤，詳見﹕【下一頁】

吳德灝解釋，金融基建為推動加密貨幣市場的關鍵角色，只有建設好金融基建，方能推動更多人參與加密貨幣市場。另外，他留意到在過往大型科技投資浪潮中，跟娛樂相關的項目較為新奇有趣，相對較易在市場推動，因此集團亦有留意區塊鏈遊戲。

展望未來，他亦指， EVG今年下半年計劃聯合遊戲廠商合作，孵化關於元宇宙（metaverse）的新項目。

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編輯﹕賴奕羚