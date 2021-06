【虛擬貨幣】亞洲區塊鏈集團EVG創辦人﹕料5年內兩成全球投資者持有加密貨幣

▲ 亞洲區塊鏈集團EVG創辦人吳德灝表示,現時除美國、韓國等比較先進的國家外,絕大多數國家的加密貨幣市場滲透率僅達個位數字。

加密貨幣近月成為投資界熱話,亞洲區塊鏈集團EVG創辦人吳德灝表示,現時除美國、韓國等比較先進的國家外,絕大多數國家的加密貨幣市場滲透率僅達個位數字。不過他預料,加密貨幣將成為新一代人的新興資產類別,預料未來5年內,將有20%全球市場玩家持有加密貨幣作為資產。

儘管比特幣等一眾加密貨幣價格大起大跌,但吳德灝認為,投資者毋須過份解讀短期波動,他指﹕「金融市場成日好鐘意倒果為因,無論升定跌,總係要揾個藉口。」他舉例,不少人經常將Tesla創辦人Elon Musk的帖文與比特幣價格升跌掛鈎,但他質疑﹕「邊個同你講一定係Elon Musk搞到佢跌?你唔比佢技術性調整,跌返三、五個百分點有幾出奇?」

吳德灝坦言﹕「好多人加入呢個行業係為左追熱潮。」比起短期投機,他反而認為,加密貨幣及區塊鏈的投資潛力應從中長期去看。他相信,隨著世代更迭,加密貨幣將成為新一代的新興資產。他表示,部分年輕一代、曾參與新興科技投資的家族掌舵人風險胃納較高,因此較易接受加密貨幣。

我們這一代人

從個人層面去看,吳德灝認為,新一代投資者的風險胃納比上一代人明顯不同。他指,對比起上一代人,年輕一代沒有對基本生活的不安全感,投資不再只追求穩定﹕「每個世代所代表的價值都唔同……10年前買港鐵 (00066) 、盈富 (02800) 、滙豐 (00005) ,因為最緊要係派息。但我地呢代呢,就唔係睇PE(市盈率)啦, 我地係睇Price to dream ratio。」

他認為,新一代投資者希望參與到改變世界的創新過程,同時期望能夠從中獲得高回報。而隨著每一個年代發展,都會有新的資產類別出現,眼見加密貨幣在千禧世代中呼聲甚高,他相信,加密貨幣將成為新一代人的投資資產類別。

「大到不能倒」的童話

吳德灝認為,傳統分析師難以理解加密貨幣的投資潛力,皆因他們習慣以現金流折現模型(DCF)等傳統模式套用在新科技上。

他表示﹕「好多人會既定俗成去接受一件事,it is what it is(它本來就是這樣子)。」但他認為,在作出每一個投資的背後,其實投資者不經不覺選擇相信了一些信念。以美元為例,投資者相信美元,因為背後他們相信美國政府能夠「頂住」貨幣。只是基於每個人的出發點不同,而加密貨幣本身較為複雜,不像其他公司股票般,基本面是清晰可見的公司收入。他指,例如當解釋比特幣的時候,提起”currency is trust”(貨幣就是信任),其基本面相對較難理解,就很容易被人當成騙局。

尤如投資電動車般,吳德灝指,要長遠投資任何行業,本身必須要相信其背後的信念﹕「你要相信,呢個世界冇too big to fail呢件事,所有野都可以被新科技同埋思想挑戰。」

去中心化浪潮席捲全球

除了年輕一代投資取態改變外,吳德灝認為,加密貨幣、區塊鏈能夠廣泛普及,主要因為中心化(Decentralization)浪潮。他以電視節目為例子,解釋去中心化猶如「無大台」﹕「例如好似以前大家睇開既電視節目,係由大台決定,可能好中心化咁分佈,而家我地鐘意睇某個節目,我會打開個app黎睇。」

吳德灝指,目前不少行業,例如旅遊業、出版業已出現去中心化的過程,而互聯網則奠定了去中心化的基礎。他指,互聯網令資訊流通,為人們提供平台,組織社群,把改變市場的主導權交到更多人手中,去除中間人,容讓每個人有更大主導權去傳播、參與去中心化的過程。他強調,去中心化所帶來最大的改變,並非單純在於技術創新,而是改變了人與人之間的社經行為模式。

他深信,去中心化為未來大趨勢,是「一定會發生」的事情,其對金融業的影響至為深遠,其中加密貨幣作為區塊鏈早期的應用場景之一,預料未來其資產規模將日益擴大。不過他亦承認,去中心化的核心為去除中間人,而在去中心化逐漸盛行的過程中,必然會為既得利益者帶來挑戰。

集團獲新鴻基家族投資

有見及此,吳德灝於2018年創辦EVG,集團以推動區塊鏈及加密貨幣的大規模應用為宗旨,成立短短幾年期間,便獲新鴻基家族、韓國韓華家族等股東投資,目前團隊約70人,公司資產近5億元。

吳德灝表示,傳統投資界及熱衷於投資加密貨幣的「幣圈」人士兩者之間擁有價值觀差異,並不了解對方,因此EVG定位為傳統公司與幣圈人士之間的橋樑。他指,由於自己以前從事金融,擁有替大型家族投資科技的經驗,因此能夠同時理解兩邊的價值觀及想法,為獨有優勢。

幣圈人士與傳統公司需橋樑連接

EVG旗下投資項目包括全球第四大加密貨幣交易所Kraken、剛加入獨角獸行列的區塊鏈遊戲公司Animoca Brands,當中不少公司均為行業領頭羊。吳德灝指,EVG在選擇投資項目時,賽道、團隊及技術為三大考慮因素。他表示,由於行業仍處早期發展階段,集團未來擬集中投資較大型的賽道,例如與金融基建、區塊鏈遊戲相關的項目。

吳德灝解釋,金融基建為推動加密貨幣市場的關鍵角色,只有建設好金融基建,方能推動更多人參與加密貨幣市場。另外,他留意到在過往大型科技投資浪潮中,跟娛樂相關的項目較為新奇有趣,相對較易在市場推動,因此集團亦有留意區塊鏈遊戲。

展望未來,他亦指, EVG今年下半年計劃聯合遊戲廠商合作,孵化關於元宇宙(metaverse)的新項目。

